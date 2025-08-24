¡Ú¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«²ÃÏ¿Ì¡ÛÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤¼ÄÅÇÈ¤¬£µ¡Á£¶£í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ÀìÌç²È¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¿¿¼Â¡×¤È¤Ï¡Ä
£··î30Æü¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿µðÂçÃÏ¿Ì¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç½ªÆü¡Ö¶ÛµÞÄÅÇÈ·ÙÊó¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï1.3£í¤ÎÄÅÇÈ¡Ê´ä¼ê¸©¡¦µ×»ü¹Á¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÇÈ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î°ìÉô¤¬ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Âç¤Ê³¤»³·²¡¦Å·¹Ä³¤»³Îó¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤ËÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¸½ºßÅìËÌÂç³ØÉû³ØÄ¹¤òÌ³¤á¤ëº£Â¼Ê¸É§¶µ¼ø¡£Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÃÇÁØ¤¬¤º¤ì¤¿¤³¤È¤Ç³¤Äì¤¬Î´µ¯¤·¤¿¤ê¡¢ÄÀ¹ß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤ÌÌ¤¬ÊÑÆ°¤·¡¢Âç¤¤ÊÇÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ÍÊýÈ¬Êý¤ËÅÁÇÅ¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÅÇÈ¤À¡£
¥í¥·¥¢²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼³¤ÍÎ³Ø¸¦µæ½ê¤«¤é¤Ï¡¢¡Ô¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«¤ÈÀéÅçÎóÅç¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢£µ¡Á£¶£í¤ÎÄÅÇÈ¤¬ÌÜ»ë¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡Õ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤«¤éÅìÆîÅì¤Ë126Ò¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï20.7Ò¡£°ìÊý¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤Ï¡¢²´¼¯È¾ÅçÅìÆîÅì130Ò¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É9.0¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï24Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¿Ì¸»¤ÎÎ¦ÃÏ¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤â¿¼¤µ¤â¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï30£í¤òÄ¶¤¨¤ëÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢10£í¤òÄ¶¤¨¤ëÄÅÇÈ¤¬¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤ËÍè½±¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº£Â¼Ê¸É§¶µ¼ø¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
º£Â¼¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤È¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤â¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤â¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÂç¤¤µ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«Á³¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ç18Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥é¥¦¥§¥·ÅçÃÏ¿Ì¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10.0Ò¤Ç11.3£í¤ÎÄÅÇÈ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£1960Ç¯¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åÀ¤³¦ºÇÂçµé¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Á¥êÃÏ¿Ì¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É9.5¤Ç¿¼ÅÙ¤Ï33Ò¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï15£í¤òÄ¶¤¨¤ëÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¶á³¤¤Ç¡Ö¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É£¸°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÄÅÇÈ¤ÏÍè½±¤¹¤ë¡×
ÆîÊÆ¤Î¥Á¥êÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é£±Æü°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é»Í¹ñ¤Þ¤ÇºÇÂç£¶£í°Ê¾å¤ÎÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¡Ö´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢ÄÅÇÈ¤Ï´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÏ°è¤ËÍè½±¤·¤Þ¤¹¡£1700Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥È¥ë±è´ß¤Î¥«¥¹¥±¡¼¥ÉÄÀ¤ß¹þ¤ßÂÓ¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É£¹Á°¸å¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¥«¥¹¥±¡¼¥ÉÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤âÆüËÜ¤ËÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É£¹Á°¸å¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë1964Ç¯¤Î¥¢¥é¥¹¥«ÃÏ¿Ì¤Ç¤âÆüËÜ¤ÏÄÅÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦±è´ß¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É£¸°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ËÄÅÇÈ¤ÏÍè½±¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥ÈÄÅÇÈ¡×¡Ä¿ÌÅÙ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄÅÇÈ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â
ÆüËÜ¤Î¶á³¤¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎ¦¥×¥ì¡¼¥È¤Î²¼¤Ë³¤ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬Àø¤ê¹þ¤ß¡¢¤Ò¤º¤ß¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÂçÎ¦¥×¥ì¡¼¥È¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ë¶á¤¯¡¢¿ÌÅÙ¤¬Âç¤¤¤ÃÏ°è¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¤À¤¬¡¢Îã³°¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©²´¼¯È¾Åç¤ÎÅìÆîÅìÌó130Ò¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤â¤Ã¤È¤âÄÅÇÈ¤ÎÈï³²¤äµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤ÎµÜ¸Å»Ô¤äÅÄÏ·Ä®¡£µÜ¸Å»Ô¤Ç¤ÏÄÅÇÈ¤¬»³¤Î¼ÐÌÌ¤ò40£í¤â¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÜ¸Å»Ô¤Î¿ÌÅÙ¤Ï£µ¼å¤«¤é£µ¶¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¿Ì¸»ÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢ÍÉ¤ì¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ËÂç¤¤ÊÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥ê¥¢¥¹³¤´ß¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÏÑ¤¬Æþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÄÅÇÈ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Ä´ºº¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢´ä¼ê¸©ËÌÉô²¤Ç³¤ÄìÃÏ³ê¤ê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
³¤Äì¤Ç¥º¥ë¥º¥ë¤ÈÃÏ³ê¤ê¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤¬ÄÅÇÈ¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥ÈÄÅÇÈ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö´ä¼ê¸©ËÌÉô²¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÈæ³ÓÅª½À¤é¤«¤¤ÉôÊ¬¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÂç¤¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥ÈÄÅÇÈ¡Ù¤¬µ¯¤³¤ê¡¢²´¼¯È¾Åç²¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÄÅÇÈ¤¬µðÂç²½¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢ÍÉ¤ì¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄÅÇÈ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬1896Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÌÀ¼£»°Î¦ÄÅÇÈ¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¿ÌÅÙ£³ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢10£í°Ê¾å¤ÎµðÂçÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÉ¤ì¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÄÅÇÈ¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÍè½±¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÄÅÇÈ¡£ÈòÆñ¥¿¥ï¡¼¤äËÉÄ¬Äé¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¤É¤¦È÷¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ç¤¹¡£¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÄÅÇÈ·ÙÊó¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÂÂÚ¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶Â§¤ÏÅÌÊâÈòÆñ¡£¼«Æ°¼Ö¤ÏÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤ä¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¡¢Êâ¹Ôº¤Æñ¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ò»È¤¦¤È¤¤Î¥ë¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë80¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Çµ¯¤³¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤ÏºÇÂç£¹¥¯¥é¥¹¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢10£í°Ê¾å¤ÎÄÅÇÈ¤¬´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤ËÍè½±¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È÷¤¨¤ÏËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢§º£Â¼Ê¸É§¡¡ÅìËÌÂç³ØÉû³ØÄ¹¡£¡Ö3.11ÅÁ¾µ¥í¡¼¥É¿ä¿Êµ¡¹½¡×ÂåÉ½Íý»ö¡¢Éü¶½Ä£Éü¶½¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡£1984Ç¯ÅìËÌÂç³Ø¹©³ØÉôÅÚÌÚ¹©³Ø²ÊÂ´¡£Æ±Âç³Ø½õ¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³ØËÉºÒ¸¦µæ½êµÒ°÷½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡Ç00Ç¯ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢¡Ç08Ç¯ÆüËÜ¼«Á³ºÒ³²³Ø²ñ²ñÄ¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ËÊ¸¡¦Íý¡¦¹©¡¦°å³Ø·Ï¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¡Ç12Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÅìËÌÂç³ØºÒ³²²Ê³Ø¹ñºÝ¸¦µæ½ê¤Î³«Àß¡¢±¿±Ä¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡Ç14Ç¯£´·î¤«¤é£²ÂåÌÜ½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ç23Ç¯£³·îËö¤ÇÆ±¸¦µæ½ê½êÄ¹ÂàÇ¤¡£¸½ºß¡¢ÃÏ¿Ì¡¢ÄÅÇÈ¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¡¢¹¤¯¼«Á³ºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÄÅÇÈ¡¡¡¼¶¼°Ò¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¡¢ËÉºÒ¤ÈÈ÷¤¨¡¼¡Ù¡ÊÀ®»³Æ²½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÀî¤¤¤Å¤ß