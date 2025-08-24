夏の甲子園が閉幕

高校野球の第107回全国選手権は23日まで、甲子園球場で熱戦が繰り広げられた。沖縄尚学（沖縄）の優勝で幕を閉じたこの大会では、ユニホームのデザインも話題に。「なに？」「可愛すぎる」と高校野球ファンの注目を集めた。

5日の開会式の選手行進で高校野球ファンの目を釘付けにしたのは、栃木県の代表校・青藍泰斗のユニホームだ。白いズボンを着用する高校が多い中、上下ともに学校名に含まれている青藍色が基調に。白い縦線が入っており、抜群のインパクトを放っていた。

NHK中継で映り、ネット上では「栃木の青藍泰斗のユニはすごい」「初めて見るユニ」「青藍泰斗のユニ青くて目立つね」との声の他、異彩を放つ一着に「他と被らなくて良いよね」との指摘も上がっていた。

8日に行われた1回戦。高知中央を6-4で下し、春夏通じて甲子園初勝利をあげた綾羽のユニホームの左袖に配置されているのは、青い琵琶湖のマークだ。マークの下には学校所在地である草津市の名がローマ字で添えてある。高校から湖岸までは約5キロ。地元のシンボルを肩に、初の聖地を戦った。

SNS上には、「なに？ 綾羽のユニフォームの肩に琵琶湖ついてる？」「左肩に琵琶湖が描いてある」「ユニフォームの袖の琵琶湖マーク、かっこいいぞ」「左肩の琵琶湖が可愛すぎるし、応援歌も西川貴教やし滋賀愛強くて好き」などの声が上がっていた。

11日の1回戦では北海（南北海道）が7-10で東海大熊本星翔（熊本）に惜敗。そんな中で、視聴者の注目を集めたのがユニホームだった。左袖には金色の星マークに「SAPPORO」の文字。喉を潤したくなる大人が続出した。

X上には「SAPPOROは完全にビールなんよ」「金の星でSAPPOROって書いてあるとビールかと思いますね」「金色の星印と“SAPPORO”の文字を見て……あのドリンクを飲みたくなってる」「左袖のマーク見てるとビール飲みたくなって仕方ない」などと、まさかの既視感を抱いたような声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）