Ç¤¬¡ØÂÎ¤ò´Ý¤á¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤ÎÍýÍ³4Áª¡¡¤è¤¯¸«¤ë¥Ë¥ã¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤Ë¤Ï¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¡ª
1.ÃÈ¤ò¤È¤ë¤¿¤á
Ç¤¬ÂÎ¤ò´Ý¤á¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´¨¤¤¡×¤ä¡Ö²¹¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÂÎ¤ò´Ý¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ²¹¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´¨¤¤¤È¤¤äÃÈ¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥ã¥¤¥È¤Ç¤Î¿²»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅß¾ì¤ÏÇ¥Ù¥Ã¥É¤ä¥½¥Õ¥¡¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿²Æ¾ì¤Ç¤â¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¥¢¥ó¥â¥Ë¥ã¥¤¥È¤Î¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ëÇ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉô²°¤Î²¹ÅÙ¤¬Äã¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¹ÅÙÄ´Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤«¤é
Ç¤ÏÌîÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤Ç¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ë°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ë½¬À¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¶¹¤¤¾ì½ê¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊªÍýÅª¤ËÂÎ¤ò´Ý¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥ã¥¤¥È¤Î¿²»Ñ¤Ï¡¢Ê¢Éô¤ò´°Á´¤ËÊñ°Ï¤Ç¤¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆâÂ¡¤¬¹ü¤Ç¥¬ー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¢Éô¤ÏµÞ½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ò´Ý¤á¤ë¤Î¤Ï¼åÅÀ¤ò±£¤»¤ë¼é¤ê¤Î¥Ýー¥º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö°Â¿´¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥¢¥ó¥â¥Ë¥ã¥¤¥È¤Î¿²»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¿²¤¿¤¤¤«¤é
Ç¤Ï´Ý¤¤·Á¤Î¾ì½ê¤ÇÌ²¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥ã¥¤¥È¤Î¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¥Ù¥Ã¥É¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬´Ý¤¤¾ì¹ç¡£Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë»ÑÀª¤ÇÌ²¤ë¤È°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬ÂÎ¤ò´Ý¤á¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ãæ¡×¤ä¡Ö°Â¿´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¥â¥Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥ã¥¤¥È¤Î¿²»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Áー¥Õ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤â¡¢°¦Ç¤¬ÂÎ¤ò´Ý¤á¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤¿¤¤¤È¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Éï¤Ç¤¿¤êµÛ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£