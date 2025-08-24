◇プロ野球セ・リーグ 巨人4ー1DeNA（23日、東京ドーム）

DeNAの石田裕太郎投手はキレのあるシンカーを武器としています。大卒2年目の石田投手ですが、シンカー歴は浅く、習得したのは大学4年の春だったといいます。

思うような結果が残せていなかった時期に落ちる球がほしい、とネットで検索をしていたところに見つけた映像が、元ソフトバンクの摂津正さんと元中日の山本昌さんによるシンカー談議。握りを映像で確認し、投げてみると、左打者に有効だと感じたため、その腕を磨くことになったといいます。

「シンカーは野球人生を変えてくれた球種です」と語るほど、石田投手にとっては大事な球種。くしくもこの日の日テレ野球解説は山本昌さん。この話を聞くと、「こうやって操れているのは、相当な努力をしたと思う」と自身の経験をプロ野球界の後輩が生かしてくれていることに喜びの言葉を口にしました。

山本さんは「シンカーを投げるのはコツがあって、中指が大事なんです。しっかり上にかぶせて、回転をかけた方がコントロールがつきやすい。中指と薬指で、回転をかけるイメージですね」と続けました。