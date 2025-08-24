2018年5月に63歳で亡くなった歌手・西城秀樹さん長男でタレントの木本慎之介（21）が23日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで、参加している韓国大ヒットオーデション番組『現役歌王JAPAN』の「明日8/24 17:00 BS日テレ 最後は父の曲を歌いました」と報告した。



【写真】ふとした眼差しが西城秀樹さん似ていてドキッ！イケメンぶりに磨きがかかる21歳

さらにグラビアのような撮影風景もアップ。緑のトップスにベージュのパンツ姿で、カメラに視線を送る姿にフォロワーも「ふとした眼差しがお父さんに似ていてドキッとしました」「オーラがありますね」「場をつかむカリスマ性」といったコメントが並び、天性のスター性に言及していた。



西城さんのどの曲を歌ったかについては言及せず、番組を見てのお楽しみ。5月に放送されたTBS「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」では、人気企画「透明カラオケBOX」では父の代表曲「YOUNG MAN」を熱唱し、ネットでも話題になっていた。



（よろず～ニュース編集部）