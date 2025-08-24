ËÅç¶è¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡È²¯Ä¶¤¨¡É¤À¤¬¡Ä³ä°Â¤Ç¥¥ì¥¤¡ÖÇã¤¤¼è¤êºÆÈÎÊª·ï¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡¡Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤¬21Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿7·î¤Î¡Ö»°ÂçÅÔ»Ô·÷¡¦¼çÍ×ÅÔ»ÔÊÌ/Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó70Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë²Á³Ê·îÊÌ¿ä°Ü¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶è¤ÏÁ°·îÈæ1.4¡óÁý¤Î1²¯477Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï38.7¡óÁý¤ÈÂçÉý¾å¾º¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾Åì¶è¤ËÂ³¤ËÅç¶è¤¬23¶è¤Ç10ÈÖÌÜ¤Î²¯Ä¶¤¨¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¿·ÃÛ¤Î¶¡µë¸º¤ä·úÃÛÈñ¾å¾º¤Ê¤É¤Ç²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼Â¼ûÁØ¤«¤é°ú¤¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÇã¤¤¼è¤êºÆÈÎÊª·ï¡×¤À¡£
¡¡ÀßÈ÷¤ä´Ö¼è¤ê¡¢ÆâÁõ¤Ê¤É¤Ç¿·ÃÛ¤Ë¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤Ãæ¸ÅÊª·ï¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³ä°Â´¶¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤ÏÊª·ï¤´¤È¤Ë¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ê¤¦¤¨¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤äÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤É¤¤Î»ÅÍÍ¤Ë¥»¥ó¥¹¤è¤¯¥ê¥Î¥Ù¤µ¤ì¡¢Åö³º½»¸Í¤ÇµëÇÓ¿å´É¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶¦ÍÑÉô¤ÏÏ·µà²½¤·¤¿¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£ÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¤¾ì¹ç¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤ÎÌäÂê¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£À¶ÁÝ¤äÃóÎØ¾ì¤Ê¤É¶¦ÍÑÉô¤ÎÆü¾ï´ÉÍý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤äÊä¶¯¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤¬Å¬Àµ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÉÍýÈñ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë½»¸Í¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤Êª·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÉÔÆ°»º¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹Ã«Àî¹â»á¡Ë
¡¡Êª·ï¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿½ÅÍ×»ö¹àÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÉ¬¿Ü¤À¡£Ãç²ð¶È¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤òºÇ¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢Êó¹ð½ñ¤Ç²áµî¤Î½¤Á¶ÍúÎò¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î³Û¡¢Ï³¿å¤ÎÍÌµ¡¢ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤Î¼Â»Ü¤ÎÍÌµ¤ä¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½»Ì±¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ²»¤ÎÌäÂê¤ä¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ¹Ã«Àî¹â»á¡Ë
¢£ÃÛ¸Å¤Ç¤ß¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ÆÃ¤ËÃÛ¸Å¤Î¾ì¹ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬Ëè·î»ÙÊ§¤¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸Å¤¤Êª·ï¤Û¤É½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤ÏÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶·×²è¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·î¤Î½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬°Â¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»Ì±¤Î°Õ¼±¤ä¥â¥é¥ë¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î³Û¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¸Å¤¯¤Æ¤â´ÉÍý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ¹Ã«Àî¹â»á¡Ë
¡¡Çã¤¤¼è¤êºÆÈÎÊª·ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢ºÇ¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï´ÉÍý¾õÂÖ¤ÎÀººº¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£