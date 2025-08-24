Êª²Á¹âÆ¡Ö48¥«·îÏ¢Â³¡×¤Ï³Î¼Â¡¢ÂÎ´¶¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï1Ç¯Á°¤Î1.2ÇÜ¤Ë¡ÄÀÐÇË¼óÁê¤Øµá¥à¡¢À¸³èËÉ±Òºö
¡¡22Æü¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿7·î¤ÎÁ´¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê2020Ç¯¡á100¡Ë¤Ï¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯Áí¹ç»Ø¿ô¤¬111.6¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.1¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¤Ï47¥«·îÏ¢Â³¤Ç¡¢8·î¤âÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ì¤Ð´Ý4Ç¯¤À¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î¤Î¿©ÉÊÃÍ¾å¤²¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ52.8¡óÁý¤Î1010ÉÊÌÜ¡£7·î¤ÏÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¿©ÎÁ¤¬Á°Ç¯Æ±·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ8.3¡ó¾å¾º¤·¡¢12¥«·îÏ¢Â³¤ÇÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²®¸¶Çî»Ò»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÄÂ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë½Ð¸ý¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï¡¢10·î¤«¤é¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ¿¶Ñ¤Ç8.5¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£Â¾¼Ò¤âº£Ç¯ÅÙÃæ¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À¸³è¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥¹¥È¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Ï¼Â¼ÁÁýÀÇ¤Ç¡¢Æ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥³¥á¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤¡£7·î¤ÎÊÆÎà¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ90.7¡óÁý¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê¡£½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤¿2025Ç¯»º¤ÎÁá¾ìÊÆ¤Ï5¥¥í5000±ßÁ°¸å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ²Á²¼Íî¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¢£²®¸¶Çî»Ò»á¡ÖÀ¯¼£¤ÏÀ¸³è¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡Æü¶ä¤Î¡ÖÀ¸³è°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¡Ê7·îÈ¯É½¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö1Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¸½ºß¤ÎÊª²Á¤Ï²¿¡óÄøÅÙÊÑ²½¤·¤¿¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç¡Ö¡Ü19.5¡ó¡×¡£ÂÎ´¶¤Ï1.2ÇÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö¼«¸øÍ¿ÅÞ¤¬¿ä¤¹¸½¶â2Ëü±ßµëÉÕ¤ÏÉ÷Á°¤Î¤È¤â¤·¤Ó¤Ç¤¹¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌîÅÞ¤Î¼çÄ¥¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¼Â¸½¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£À¯¼£¤ÏÀ¸³è¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤ÏÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ7·î»ÈÍÑÊ¬¤«¤é3¥«·î´Ö¡¢·×3000±ßÄøÅÙ¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯ºö¸ú²Ì¤ÏÁ´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤³¤Î²Æ¤Î½ë¤µ¤ÏºÒ³²µé¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¿´¤Î8·î¤ÎÌÔ½ëÆü¡ÊºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ°Ê¾å¡Ë¤Ï11Æü¤ò¿ô¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¡£ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Êä½õ¤ò·î3000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤¯¤é¤¤¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£¸½¶âµëÉÕ¤ä¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬·èÄê¤¹¤ì¤Ð¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡Ê²®¸¶Çî»Ò»á¡Ë
¡¡º£²Æ¡Ê6¡Á7·î¡Ë¡¢Åìµþ23¶èÆâ¤Î²°Æâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»à¼Ô54¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢43¿Í¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉÔ»ÈÍÑ¤ä¸Î¾ã¡¢Ì¤ÀßÃÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
