¡ÖÊ¶ÁèÃÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÁÏ¤ë¡×¥Æ¥í¡¦Ê¶Áè²ò·è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È±Ê°æÍÛ±¦»á¤¬ÉÁ¤¯2030Ç¯¡ÚStyle2030¡Û
ËÜÆü¤Î¸¼Ô¤Ï¡¢¥Æ¥í¤ÈÊ¶Áè¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤¹¤ë±Ê°æÍÛ±¦»á¡£±Ê°æ»á¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥½¥Þ¥ê¥¢¤äÃæÅì¤Î¥¤¥¨¥á¥ó¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¶ÁèÃÏ¤Ç¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î¹½À®°÷¤äÀïÆ®°÷¤ÎÃ¦²á·ã²½¤È¼Ò²ñÉüµ¢¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êºÇÁ°Àþ¤Ç³èÆ°¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥±¥Ë¥¢¤Ç¥½¥Þ¥ê¥¢¿Í¥®¥ã¥ó¥°ÁÈ¿¥¤Î²òÂÎ¤ËÀ®¸ù¡£Ìó170¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏNPOË¡¿Í¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹ñÏ¢µ¡´Ø¤ä¸½ÃÏÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ê°æ»á¤¬SDGs¤Î»ëÅÀ¤«¤é2030Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÀ¸¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥½¥Þ¥ê¥¢¤Î¥â¥¬¥Ç¥£¥·¥åÃæ±û·ºÌ³½ê
¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡¦ÀïÆ®°÷¤Î¼ã¼Ô¤ËÊÌ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¡Ö»ä¤ÎStyle2030¡×¤ÈÂê¤·¡¢SDGs17¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÃæ¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±Ê°æ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤º¤Ï²¿ÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
16ÈÖ¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¸øÀµ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½16ÈÖ¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¸øÀµ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
º£¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊ¿ÏÂ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¡¢Ê¶ÁèÃÏ¤ÇÈ¿À¯ÉÜÉðÁõÀªÎÏ¤äÈó¹ñ²ÈÉðÁõÁÈ¿¥¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¼Â¤Ï¼ã¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ò¶¼°Ò¤ä¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÊ¿ÏÂ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Æ¥í¡¦Ê¶Áè²ò·è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤³¤Î¸ª½ñ¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Æ¥í¡¦Ê¶Áè²ò·è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢NGOÂåÉ½¤È¤«¤Ç¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡£Ê¶ÁèÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹ñÏ¢¤äÀ¯ÉÜ¤Î¿¦°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿NGO¤ò±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÈó¾ï¤ËÆÈÎ©¤·¤¿NGO¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NGO¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¹ñÏ¢¤ä¥Ó¥ë¤ÎÂç³Ø¡¢ºâÃÄ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È¤â»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¶¨Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NGO¤É¿¿¤óÃæ¤Î¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¿ÍÆ»¡¦¿Í¸¢¤Î¿¿ÀµÌÌ¤Î³èÆ°¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÊ¶Áè¤Î²ò·è¤òÆüËÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
±Ê°æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤äÈ¿À¯ÉÜÉðÁõÁÈ¿¥¤ÎÀïÆ®°÷¤ËÅê¹ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤òÂ¥¤·¡¢¥Æ¥í¤äÊ¶Áè¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ä¥Æ¥íÁÈ¿¥¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹ÊýË¡¤òµ¤·¤¿¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢Æ¨¤²½Ð¤¹¼ê½õ¤±¤ä¤½¤Î¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥½¥Þ¥ê¥¢¤ÎÃæ±û·ºÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ÆÊá¤Þ¤Ã¤¿ÀïÆ®°÷¤Î»Ù±ç¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¥¢¥ë¥«¥¤¥À·Ï¤Î¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤¿ÀïÆ®°÷¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤ò¤·¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤ÎÊáÎº¼ýÍÆ½ê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤ÎÀïÆ®°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥Ð¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤ÎÀïÆ®°÷¤òÂÐÌÌ¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤Á¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Æñ°×ÅÙ¤â¹â¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âµö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¥¤¥¨¥á¥ó¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÊáÎº¼ýÍÆ½ê¤Ë³°¹ñ¿Í¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£ÊáÎº¤¿¤Á¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ14Ç¯´Ö°ì´Ó¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¾ðÊóµ¡´Ø¤âÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤À¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¼Ò²ñÉüµ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß½ñ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬È¾Ê¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤¤Ç¡¢ÉðÁõÀªÎÏ¤ÏÀöÇ¾¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÉ¤ß½ñ¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤ä»»¿ô¡¢¼Ò²ñ¡¢¹ñ¸ì¤òËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¦¶È·±Îý¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤ë¡£
¼Ò²ñÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¡¦·×»»¡¦Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶µ°é¤Î¤Û¤«¡¢¿¦¶È·±Îý¤â¤¹¤ë¡£²È¶ñÀ½ºî¤äÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Î¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼¡ÖÊ¶ÁèÃÏ¤Î·ºÌ³½ê¡×¤ØÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡½¡½¥½¥Þ¥ê¥¢¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤°¡¢¸ò¾Ä¡£ÆüËÜ¤Ç¤âºÇ¹â·ÙÈ÷·ºÌ³½ê¤Ë³°¹ñ¿Í¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢½ÅÂç¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤¿ÀïÆ®°÷¤Ë²ñ¤ï¤»¤ë¤À¤È¤«¡¢¶µ°é¤µ¤»¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£Èó¾ï¤Ë¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¶Áè²ò·è¤Ë¤ÏÈà¤é¤¬¸°¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·³¤â¾ðÊóµ¡´Ø¤â¾ÊÄ£¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸ò¾Ä¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨¥á¥ó¤ÎÊáÎº¼ýÍÆ½ê¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÁÈ¿¥¤Ê¤éµö²Ä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤Î¥·¥Ë¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤Ç¤â¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ç¤â¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤ªÁ°¤ò¿®¤¸¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤«¤Ä¤³¤ÎÆ»¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·«¤êÊÖ¤·Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤ë
¡½¡½¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Î¼êÀè¤«¡¢¤È»×¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¿®Íê¤¬ÃÛ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ó¤È1²ó¤À¤±¼ÖÎó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥ÄÃå¤Æ¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æµ¢¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¯¡£1¸Ä¤ÎÌ¿¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ÏÆ±¤¸¤À¤«¤é¡¢¤¤¤ÄÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·³¤äÃç´Ö¤ÈÆ±¤¸¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¤¡¢Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¡£
¡½¡½Æ±¤¸´í¸±¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¼õ·º¼Ô¤äÅê¹ßÊ¼¤â¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤ÎÆüËÜ¿Í¤À¡×¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¡£
¶ºÀµ¡¦¹¹À¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¡½¡½ÀïÆ®°÷¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò¤¤Û¤°¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¶ºÀµ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤òÀµ¤¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀïÆ®°÷¤¿¤Á¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤ò»¦¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Ì¿¤è¤êÉü½²¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡½¡½ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÂÐ°ì¤ÎÂÐÏÃ¡£
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
»ä¤ÏºÛÈ½´±¤Ç¤â·Ù»¡¤Ç¤â¿Æ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢µæ¶Ë¤ÎÂè»°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶õµõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÔ¾òÍý¤ò²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¯¤¤»×¤¤¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¼Ò²ñÅª¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»×¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¸ý¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹Î®¡£¼«Çú¥Æ¥í¤äÉðÎÏ¤ÇÀï¤¦¤Î¤«¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊ¿ÏÂ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Áþ¤·¤ß¤ÎÏ¢º¿¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÃ¦²á·ãÇÉ¡×¤Î¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ²¿¤òµ¯ÅÀ¤Ë²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¡¢²áµî¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£Ãý¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡¢º£»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ëºÂ¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢²¿¤ä¤Ã¤¿¡×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Öº£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡© ÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Æ±¤¸¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¡£
Àï¤¦¼ã¼Ô¤¬Ê¿ÏÂ¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¼ã¼Ô¡£°ìÊý¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤ÏÂç»ö¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Âç»ö¡¢ÌÀÆü¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢Ê¶ÁèÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤Ï¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î»×¤¤¡£
¡½¡½¤½¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£100¿Í¤¤¤¿¤é100¿Í°ã¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¿Í¶á¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÎÉþ²°¤µ¤ó¡¢¥³¥Ã¥¯¡¢²æ¡¹¤ß¤¿¤¤¤ÊNGO¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¢¥Ð¥Ê¥Êºî¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤½¤ì¤¾¤ì¡£1¿Í1¿Í¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢»×¤¤¤ò¤É¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Àï¤¤¤«¤é¡ÈÊ¿ÏÂ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÉÅö»ö¼Ô¤Ø
¡½¡½±Ê°æ¤µ¤ó¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¤³¤¦¤¤¤¦Ê¬Ìî¤ò¡ÖÃ¦²á·ã²½¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÃ¦²á·ã²½¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ÏÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤ÏÃ¦²á·ã²½¤·¤¿¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¦²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤«ÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤Íý²ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤À¤í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹¡£·ºÌ³´±¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤âÇ®¤¤ÂÐÏÃ¤Ç¤ä¤ë¡£¤ªÁ°¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤ªÁ°¤Î¤â¤Î¡¢²¶¤Ï¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²¶¤â²¶¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡¢¤Ã¤ÆÂÐÅù¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¦¤Ã¶þ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄ½Õ»þÂå
¡½¡½¥½¥Þ¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÊ¶ÁèÃÏ¤ËÉë¤¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î¹½À®°÷¤äÉðÁõÀªÎÏ¤ÎÀïÆ®°÷¤Î¼Ò²ñÉüµ¢»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÌ¿¤Î´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î»Å»ö¤ò¤Ê¤¼Áª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¾¯Ç¯»þÂå¤Ï¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤ÇÌäÂêÂ¦¡¢Ê¿¤¿¤¯¸À¤¦¤È¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶á½ê¤«¤é¡Ö±Ê°æ¤µ¤ó¤Á¤ÏÂçÊÑ¡×¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤é¤ì¤Æ¡¢´üÂÔ¤â²¿¤â¤Ê¤¯¡¢È¿È¯¿´¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¹ñ¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤êÀ¸¤Êý¤ËÊÑ²½
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¹â¹»2Ç¯¤Î²Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÅç¹ñ¥Ä¥Ð¥ë¤¬ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ê¡¢³¤ÌÌ¾å¾º¤ÇÄÀ¤à¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢3Æü¤Ç¥É¥Ü¥ó¡¢Á´°÷»àË´¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¹ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¯¥½¥¬¥¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìµ¤¤Ë¿Í¤¬»à¤Ì¤³¤È¤Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¡£¶â¤â¤Ê¤¤¡¢±Ñ¸ì¤âÃý¤ì¤Ê¤¤¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤âÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÇùÁ³¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇRPG¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¢Â¾¿Í¤òÂ¼¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥Ä¥Ð¥ë¤Î·ï¤Ç1¿Í1¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ô¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¡¢ÂÌÌÜ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬Ê¶Áè²ò·è¤ÎÆ»¤Ø
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¤½¤·¤Æ¡¢Ï²¿Í¤·¤Æ2011Ç¯¤ËÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤Àç¾Â¤ÈÎ¦Á°¹âÅÄ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢¤Ç2011Ç¯¤À¤±¤Ç¡¢Âç´³¤Ð¤Ä¤Ç26Ëü¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤ë¤ÈÊóÆ»¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î20ÇÜ¤â¤Î¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¡¢ÃÏµå¤Ç°ìÈÖ´í¸±¤À¤«¤é¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢ÌµÍý¤À¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÅìËÌ´èÄ¥¤ì¡¢ÆüËÜ´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ë´í¸±¤À¤«¤é¸«¼Î¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¸ý¤À¤±¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¯¤À¤«¤é¡¢²¶¤¬¤ä¤ë¤Ã¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2011Ç¯9·î¡£±Ê°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡Ö¥½¥Þ¥ê¥¢ÀÄÇ¯µ¡¹½¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¥½¥Þ¥ê¥¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢±Ñ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¡¢10Ç¯¤Î·Ð¸³¡¢½¤»Î¹æ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¡£±Ñ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¡¢10Ç¯¤Î·Ð¸³¡¢½¤»Î¹æ¤Ê¤ó¤ÆÉå¤ë¤Û¤É¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ËÜ¼Á¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤ÉÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤òÃ¯¤¬¤ä¤ë¤«¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¡£Çî°¦Åª¤À¤Ê¤ó¤Æ´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢Á´Á³¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤äÀ¤³¦¤Î·è¤áÉÕ¤±¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¸ý¤Ð¤Ã¤«¤ê¡¢±³¤ò¤Ä¤¯¡£¤À¤«¤é²¶¤¬¤ä¤ë¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¤ªÁ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡¢¤Ã¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤ÏÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½¡½¥½¥Þ¥ê¥¢¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
ÂàÈò´«¹ð¥ì¥Ù¥ë4¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¡£Âç»È´Û¤«¤é¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤¤ì¤Ê¤¤Ä¹ÊÔ¤ÎÅÜ¤ê¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡¢Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡Ö¹Ô¤¯¤Ê¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ó¤Î¤«¡×¤È¡£¤Ç¤â¡¢ÊÐº¹ÃÍ60°Ê¾å¤Î¹â¹»¤ÇÍ¥½¨¤Ç¡¢¶á½ê¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¹¥ÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤é¤ì¤Æ¼ÙËâ¤â¤Î°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢Àº°ìÇÕÈ¿È¯¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸À¤Ã¤¿»ö¤Ï¶Ê¤²¤Ê¤¤ÉÔ¶þ¤Î¿®Ç°
¡½¡½¼«Çú¥Æ¥í¤ä½±·â¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
°ìÅÙ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï¥À¥µ¤¤¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¸À¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤¿¼êÁ°¤ä¤é¤Ê¤¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤äÉÝ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤á¤Æ³Ú¤ÊÆ»¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡½¡½ÉÝ¤¤¤±¤É¡¢¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ÏËè²óÍ«Ýµ¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â°ä½ñ·ó°ú¤·Ñ¤®½ñ¤òUSB¤ËÆþ¤ì¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¡£
¡½¡½³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SDGs»þÂå¤äYouTubeÁ´À¹´ü¤Ë¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤òÀ¸¤«¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢°ÛµÄ¤¢¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´¿ÍÎà¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤éÃÏµå1¸Ä¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ÉðÎÏÊ¶Áè¤ä¥Æ¥í¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹¥¤¤ÇÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤¤¤ë¡© Æ¬ÄË¤¤ÌäÂê¡£¹¥¤¤Ç¤âÆÀ°Õ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¶â¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Ìä¤¦¤Ù¤¡£ÉðÎÏÊ¶Áè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤ì¤òÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¡£»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤âÆÀ°Õ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¬Í×¤À¤«¤é¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ãì¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢·ù¤À¤Ê¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²¿ÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
4ÈÖ¤Î¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉáÄÌ¤Î¶µ°é¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£SDGs4ÈÖ¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦´¶¤À¤±¤Ç¿Í´Ö¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤Â¾¼Ô¤ÎÂª¤¨Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¤Î¶µ°é¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Á¤À¤¬¡¢·¿¤Ë¤Ï¤á¤¿¸å¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¶¦´¶¤¬Âç»ö¡¢¶¦´¶·ÐºÑ¡¢¶¦´¶¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¡Ö¶¦´¶¡×¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¦´¶¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¿Í¡¹¤äÌäÂê¤ò¤É¤¦Ç§¼±¤¹¤Ù¤¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤äÆñÌ±¡¢»Ò¶¡Ê¼¤Ë¤Ï¾ðÆ°Åª¤Ê¶¦´¶¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¶¦´¶¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¡¢ÀïÆ®°÷¤äÂç¿Í¤ÎÈÈºá¼Ô¤ò¤É¤¦¸«¤Ä¤á¤ë¤«¡£¤â¤Ã¤ÈÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¶¦´¶¤Î¼ÍÄø¤ÇÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¢Íø¤Î¼ÍÄø¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¸À¤¦¤È¿Í¸¢¡£¿Í´Ö¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢¶¦´¶¤·¤è¤¦¤¬Íý²ò¤Ç¤¤è¤¦¤¬¤Ç¤¤Þ¤¤¤¬¡¢¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤¬¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÏÂÌÌÜ¤À¡×¡Ö¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö°Ëâ¤À¡×¤Ã¤Æ»×¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤ÏÁþ¤·¤ß¤ÎÏ¢º¿¡¢Éé¤ÎÏ¢º¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¹³¤¦¤«¡¢¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿·¤¿¤ÊË¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òºî¤ì¤ë¤«¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¡£
¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤½´õË¾¤ò¸«½Ð¤»¤ë
¡½¡½Èà¤é¤³¤½¡Ö¿Í¤ò¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤À¸«¤Ì²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ»ëºÂ¤Ç¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤±¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸À¤³¦¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¿ÍÎà¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤ÆÃµ¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¸«¤Ä¤áÊý¤Ï·±Îý¤¬É¬Í×¤À¡£
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
·±Îý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤âÁ´°÷¡¢¿Í´Ö¤Ï¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¹³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦´¶¤ä¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¾ðÆ°¤Ë¡Ö¹³¤¦¡×¤Î¤¬¿Í´Ö¤ÎÂé¸ïÌ£¡£´õË¾¤ò¤â¤Ã¤È¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÀäË¾¤äÅÜ¤ê¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¡£
¡½¡½Ê¶ÁèÃÏ¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÀäË¾¤äÅÜ¤ê¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤«¤Ç¤¤ë¡¢Ì¤Íè¤Ë´õË¾¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤ë¡ÄËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¡¢´Ø¤ï¤ì¤Ð´Ø¤ï¤ë¤Û¤É¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¿¤À¤Î¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤ä¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤Ê¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£Ê¶Áè³Ø¤äÊ¶Áè²ò·è¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ê¤é²ò·èË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡¢¤Ç¤â¡¢ÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤ÈÊ¶Áè²ò·è¤Î¶µ²Ê½ñ¤¬¤Ê¤¤¡£ÂÐ½è¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£¶µ²Ê½ñ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ê¶Áè¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¸°¤ÏÁê¼ê¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¿Í´Ö¤Ê¤é²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ì½ï¤Ë¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤¤Îã¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢°Õ³°¤È¤½¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÎÆüËÜ¤ÏÀ¸³è¤â¶ì¤·¤¤¤·¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¡£
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
Ê¶ÁèÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬°Î¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹ñºÝÅª¤ÊÊ¶ÁèÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤È¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£1¿Í1¿Í¤Î´Ä¶¤äÀ¸³è¤ä¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¢¤ë¤«¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¡¢¤ä¤ë¤«¡£¶¯¤¤¾ðÆ°¡¦´¶¾ð¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¡¢ÃÏµå¼«ÂÎ¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢¿ÍÎà¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¡£¤ä¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¤É¤¦Â¾¼Ô¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤«¡£SNS¤Ç¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢»×¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ò¤É¤¦¸«¤Ä¤á¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬Ê¶Áè²ò·è¤äÊ¶Áè¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¼Ò²ñ¤ËÃÏÂ³¤¤Ç·Ò¤¬¤ë¡£Âç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤âÊ¶ÁèÃÏ¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥ì¥³¤ÎµÏ¿¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤è¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢±Ê°æ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ëSDGs¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê°æÍÛ±¦»á¡§
SDGs¤ÏÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¿ÍÎà¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤«¡¢²¿¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡£¤½¤Î»ØÉ¸¤¬SDGs¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤òÄê´üÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬º£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊBS-TBS¡ÖStyle2030 ¸¼Ô¤¬±Ç¤¹Ì¤Íè¡×2025Ç¯8·î17ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë