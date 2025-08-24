23ºÐ°ðÂ¼È»æÆ¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡Ö75¡Á80¡ó¤Ç»ÙÇÛ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×¤È´ÆÆÄÉ¾²Á
Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤ÎÆüËÜ¿Í4Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
23Æü¤Î¥ê¥ô¥£¥ó¥°¥¹¥È¥óÀï¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ¤È´ú¼ê¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¹Â¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·²ÃÆþ¤Î°ðÂ¼¤È»³ÅÄ¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ê´ú¼ê¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¡¢Á°ÅÄ¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¡Ë¡£
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢³Ê²¼Áê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨78¡ó¡¢¥·¥å¡¼¥È19ËÜ¤È°µÅÝ¤·¡¢3-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
23ºÐ¤Î°ðÂ¼¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤«¤éJ1¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢º£²Æ¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ø°ÜÀÒ¡£
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤ÎÅÐÏ¿¤«¤é¤Ï³°¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Þ¤À´üÂÔ¤¹¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ðÂ¼¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤°ðÂ¼¤Ï¡¢75¡Á80¡ó¤Ç»ÙÇÛ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ê¤é¡¢µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢26Æü¤Ë¥«¥¤¥é¥È¤È¤ÎCLÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¤òÀï¤¦¡Ê1st¥ì¥°¤Ï0-0¡Ë¡£