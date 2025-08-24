◇ナ・リーグ パドレス―ドジャース（2025年8月23日 サンディエゴ）

パドレスは23日（日本時間24日）、本拠でドジャースとの首位攻防第2戦に臨み、ラモン・ロレアノ外野手（31）の先制打などで3点を先制した。

パドレスはドジャース先発グラスノーが乱れたところにつけ込んだ。2四球と安打で無死満塁とすると、1死後にロレアノが一、二塁間を破って先制の2点適時打。さらに1死一、三塁からクロネンワースが犠飛を打ち上げ、3点を先制した。

先発左腕コルテスも5回を終えて1人も走者を許さない完全投球。大谷翔平は空振り三振、右飛に打ち取るなど、ドジャース打線を封じ込んだ。コルテスは6回1死走者なしからロハスに初安打を許した。2死一塁からマイク・シルト監督が交代のためベンチを出ようとすると、コルテスはベンチを出ようとした指揮官を制して大谷を中飛に抑え、6回1安打無失点と仕事を果たした。

パドレスは前日の首位攻防第1戦でダルビッシュが6回1安打1失点と好投するなど、ドジャースに逆転勝利。7日ぶりに同率首位に浮上していた。