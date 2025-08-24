◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２３日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・パドレス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２打席目まで空振り三振、右直に倒れると、ドジャースは４回に３点の先取点を献上した。

３連戦初戦だった前日２２日（同２３日）はパドレスが先勝。１５〜１７日（同１６〜１８日）の３連戦では３連敗を喫していたが、先発のダルビッシュが６回１安打１失点の好投を見せるなど投手陣が１失点リレーで、２―１となった接戦を制して、７３勝５６敗で並んで同率首位に立った。

勝ったチームがナ・リーグ西地区単独首位に立つ３連戦２戦目は、パドレスがコルテス、ドジャースが３２歳の誕生日のグラスノーが先発のマウンドに上がった。１回表、ドジャースは大谷が空振り三振を喫するなど３者凡退。グラスノーも１回裏を３者凡退で抑えた。

３回表のドジャースの攻撃までは両軍ともに１人の走者も出せず、両先発投手が好投。３回裏にグラスノーは２四球で２死一、二塁のピンチを迎えたが、アラエスを１０球目で二ゴロに打ち取った。４回先頭の大谷の２打席目は右直。ドジャースは４回も３者凡退に倒れた。

すると４回裏にグラスノーは先頭のマチャドに四球を与えると、続くオハーンが左前安打。両軍初安打を浴びると、続くボガーツにも四球で無死満塁のピンチを迎えた。シーツは一直に打ち取ったが、ロレアノに右前への２点適時打を浴びて先取点を献上した。さらに１死一、三塁でクロネンワースにも左犠飛。４回終了時点で３点のリードを許して追いかける展開になった。