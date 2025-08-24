¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤ËÂ³¤G-DRAGON¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¡ÖÇÐÍ¥Âè2¹æ¡×¤Ï¡©¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤«¤é¥½¥ê¥ç¥ó¤Þ¤ÇÈÝÄê
ÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤¬ÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¡ÖÇÐÍ¥Âè2¹æ¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬°ÜÀÒÀâ¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤Î½êÂ°»öÌ³½êGILSTORYENT¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï8·î21Æü¡¢¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó°ÜÀÒÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ë¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏBIGBANG¤ÎG-DRAGON¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢¥½¥ê¥ç¥ó¡¢¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤éÇÐÍ¥¤ÈÀìÂ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ìÉô¤Ï°ÜÀÒ¤ò·è°Õ¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï2019Ç¯8·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢IP³«È¯¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏG-DRAGON¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢KAIST¡Ê´Ú¹ñ²Ê³Øµ»½Ñ±¡¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖAI¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥Ã¥¯¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀßÎ©¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AIµ»½Ñ¤ä¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤ò¡ÖÇÐÍ¥Âè1¹æ¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢ÇÐÍ¥Ãæ¿´¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Á¡¼¥à¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö½é¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌóÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿ºÝ¡¢¡ØOSEN¡Ù¤Ë¡Ö¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìó1½µ´Ö¸å¤Î8·î14Æü¤Ë¸ø¼°Î©¾ì¤òÈ¯É½¤·¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤òÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤ËÂ³¤¯ÇÐÍ¥¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë°ÜÀÒÀâ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂ¦¤Ï¡Ö³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¤êÄÀÌÛ¤·¡¢GILSTORYENT¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸ÇÈÝÄê¡£¤Û¤«¤Î»öÌ³½ê¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë·×²è¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤¬¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢GILSTORYENT¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤Ï2021Ç¯¡¢Sanai¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¸¥§¥É¥¯ÂåÉ½¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È²ñ¼ÒGILSTORYENT¤òÀßÎ©¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¡£Èà¤ÏÅö»þ¡¢¡ÖGILSTORYENT ¤È¶¦¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃæ¿´¤ÎIP»ö¶È¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢GILSTORYENT ¤Ï¥¤¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¡¢¥½¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Î¡¦¥¢¥¸¥ó¤é¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Óµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¼«¿È¤â±Ç²è¡ØÈó¾ïÀë¸À¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡¿¼é¸î¼Ô¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°¤Î¿´¤òÆÉ¤à¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¡ØÇ®·ì»Êº×2¡Ù¡Ø¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢GILSTORYENT¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿°ÜÀÒÀâ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢¥½¥ê¥ç¥óÂ¦¤â°ìÀÆ¤Ë¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤Ï2024Ç¯¡¢CUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»þÂå¤«¤é¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ä¹Ç¯¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¿·¤¿¤Ê»öÌ³½ê¡ÖHANADA¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤òÀßÎ©¤·ÆÈÎ©¡£¸½ºß¤ÏTBS¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿Ë»¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï2023Ç¯¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÌ³¤òÄ¹Ç¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖSPRING ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¡¢¥è¥ó¡¦¥µ¥ó¥Û´ÆÆÄ¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø·²ÂÎ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¢Netflix¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ê²¾Âê¡Ë¡Ù¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´Ö¡ß¶åÈø¸Ñ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ê¤É¡¢¼¡²óºî¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AOA½Ð¿È¤Î½÷Í¥¥½¥ê¥ç¥ó¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÇÐÍ¥ÀìÌç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¡ÖIEUM¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡×¤Ë°ÜÀÒ¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¡Ø¾ÈÌÀÅ¹¤ÎµÒ¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç±éµ»¤Î¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¼ç±é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¼¡²óºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ê¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¶¯Îõ¤Ë¡Ê²¾Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó°ÜÀÒÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë