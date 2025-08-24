SixTONES田中樹＆高地優吾、キンプリ高橋海人＆トラジャ3人の「クアトロカイト」の呼び方告白
【モデルプレス＝2025/08/24】SixTONESの田中樹と高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が、23日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。事務所内の「クアトロカイト」の呼び方を明かす場面があった。
【写真】キンプリ高橋海人ら「クアトロカイト」集合のレア映像
この日の放送では、「来週の8月30日の放送はスペシャルウィークということでこの方が来てくれます！Travis Japan松倉海斗！」と次週のゲストを紹介した田中。するとKing ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）、Travis Japanの宮近海斗・中村海人・松倉の名前をあげ、「4人の『カイト』は共通して“海”が入っている」と事務所内の年代の近い「カイト」を紹介し、「この4人のことそれぞれなんて呼んでますか？」と切り出した。
田中は「俺はね、宮近が『宮近』、中村海人は『海人』、松倉海斗は『松倉』、高橋海人は『かい』」と全員の呼び方が違うと口に。「この4人を“クアトロカイト”って呼ぶ人もいる」と4人のカイトの総称も明かした。
一方、高地は「宮近は『宮近』、松倉は『松倉』、中村海人は『海人』、高橋海人は『海人』」と中村と高橋は呼び方が「『カイト』被りしてる」と告白。そのため田中から「中村海人と高橋海人がいたらどうすんの？」と質問が。高地は「いないからあいつら一緒に。俺の前であいつら一緒にくっついてるの見たことない」とほとんどあり得ない状況だと話した上で、「カイト」と呼ぶが中村には「Travisの」と補足がつくと語った。
また、田中から「高地とは松倉海斗とはどうですか？“京本会”に独占取材とかしたの？」と高地と松倉の関係性について質問も。高地は「普通よ。喋らないこともないし…プライベートは京本会に何度か参加したことがあるの俺も」と実はSixTONESの京本大我、Travis Japanの宮近、松倉、七五三掛龍也の食事会“京本会”に参加したことがあるという。「Travisがアメリカ行く時送別会やったんだけど。“京本会”でやったんだけど、その時俺も参加してる」と“京本会”で何度がプライベートでもあったことがあるとコメントした。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆田中樹＆高地優吾「クアトロカイト」の呼び方告白
◆高地優吾“京本会”に参加した過去
