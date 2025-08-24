上田晋也「抱かれてもいいと思った」人気タレントの心遣い告白
【モデルプレス＝2025/08/24】くりぃむしちゅーの上田晋也が、23日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜よる10時〜）に出演。「抱かれてもいいと思った」人物を明かした。
◆上田晋也「抱かれてもいい」と思った心遣いを回顧
同局系スポーツ報道番組「Going！ Sports＆News」（毎週土曜、日曜よる11時55分〜）で15年以上共演している上田と亀梨和也。「最初の頃の印象と最近の印象の違いは？」と亀梨の印象を問われた上田は、「初期の頃の亀梨くんの映像とか出てきたりするわけよ。まあチャラいよね、髪型とか含め。今すげぇ大人になった」と口に。そして「ロンドンオリンピック（2012年）に3週間行ってたのよ。開会式から閉会式までいて次の日に帰るってなってロンドンから飛行機に乗ったら、CAさんが『こちら亀梨様からのお預かり物でございます』って…。『上田さん3週間お疲れさまでした』ってお菓子を飛行機に乗ったら届くようにしてんのよ」と特に印象に残っている亀梨の心遣いを明かし、「抱かれてもいいと思ったもんね」と話して亀梨を笑わせた。
◆亀梨和也、RIP SLYMEにスマート奢り「亀ちゃんが支払ってくれた」
また、この日ともに出演していたRIP SLYMEからも亀梨の心配りが明かされた。「前飲みの席でたまたまお店一緒になったことあるんですよ。僕とSUさんいて」と偶然亀梨と同じ店で飲んでいたことを振り返ったILMARIは、「亀梨くん先に帰るって出られて、（自分たちも）帰ろうとして、（SUに）『あれ？お金は？』って聞いたら（SUが）『亀ちゃんが払ってくれたみたい』って。払ってもらったことありました」と知らないうちに亀梨が会計を済ませていたことを明かした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】