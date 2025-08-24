広瀬すず＆松下洸平、互いにスイッチの切替の速さに驚き「始まる2秒前までヘラヘラ」「小さい声でずっとボケ続ける」
俳優の広瀬すず（27）、松下洸平（38）が24日、都内で行われた映画『遠い山なみの光』（9月5日公開）の公開直前大ヒット祈願イベントに参加した。
【写真】涼やかな浴衣姿で登場した広瀬すずと松下洸平
イベントでは息ぴったりな掛け合いを見せるが、意外にも初共演だった2人。現場での様子について松下は「現場でも素の広瀬すずのままですね。ヘラヘラしているんですよ」とバラすと、広瀬は「わかる」と笑う。「本番が始まる2秒ぐらい前まで、ヘラヘラ、フラフラしている。でも、本番がスタートすると悦子の顔になる。スゴい方だなと改めて思いました。勉強させていただくことがスゴく多かった」とした。
褒められると広瀬は「私もそうです」と返す。さらに広瀬は「洸平くんも洸平くんで、ずっとふざけているんです」と暴露し、松下は「それはやめて！ふざけてないから！」と抗議。広瀬は「私にしか聞こえない小さい声で、ずっとボケ続けてくるんです」と撮影時のエピソードを話しながらも「すごく器用で繊細な表現をする。心地のいいリズム感を持たれている。スゴく楽しかったです」と思い返していた。
『私を離さないで』などで知られるノーベル文学賞作家カズオ・イシグロ氏の長編デビュー作を、『ある男』（2022年）の石川慶監督が映画化。戦後間もない1950年代の長崎と、1980年代のイギリスを舞台に、時代と国境を越えて交錯する“記憶”の謎に迫る、ヒューマン・ミステリー。
長崎時代の悦子を広瀬、佐知子を二階堂ふみ、イギリス時代の悦子を吉田羊が演じるほか、松下、三浦友和らが出演している。
