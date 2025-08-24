稲村隼翔がデビュー！ 日本人3選手出場のセルティック、開幕唯一の3連勝スタート
セルティックに所属するDF稲村隼翔が、同クラブでの公式戦デビューを果たした。
スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第3節が23日に行われ、セルティックはリヴィングストンと対戦。今夏の移籍市場でアルビレックス新潟から加入した稲村は開幕から公式戦4試合ベンチ外が続いたが、この試合では左サイドバックとして先発出場を果たし、公式戦デビューを飾った。また、FW山田新もスタメンに名を連ねたほか、FW前田大然とMF旗手怜央はベンチスタートとなった。
試合は47分にベンジャミン・ニグレンが先制点を決めると、71分にもニグレンが追加点をマーク。さらに76分には途中出場した前田のクロスにジョニー・ケニーが合わせて、セルティックが3−0で快勝し、リーグ戦開幕から唯一の3連勝スタートを切っている。
なお、デビューを果たした稲村はフル出場で勝利に貢献したほか、山田は58分まで出場し、前田は同選手との交代で58分から途中出場。ベンチ入りした旗手に出場機会は訪れなかった。
