「長男の嫁なのだから、義理の親の面倒をみて当たり前」──。かつて、多くの家庭で疑われることのなかった、暗黙のルール。しかし、現代において、その価値観はもはや時代錯誤といえるかもしれません。親の介護負担は、家族の中の誰かだけに偏って引き受けるべきものではないと主張する人も。この残酷な世代間のギャップは、親が老い、介護が必要になった瞬間に露わになるようです。本記事では、Aさん（70代）の事例とともに、高齢親の介護問題について、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。

一人暮らしに不安を覚えた高齢父からの提案

定年退職前のAさんは、大学卒業後、大手企業でずっと働いてきました。現役当時は、組織への忠誠心と滅私奉公の精神が美徳とされ、長時間労働、終身雇用、年功序列の働き方が主流だった分、安定した雇用と昇進が約束されていた時代でした。60歳で定年を迎え、現役時代を支えてくれた妻とゆっくりセカンドライフを満喫するつもりだったのですが……。

妻は61歳という若さで病気のために他界してしまい、一人きりの老後となりました。子どもは息子が2人。2人とも大学卒業後に、独立し、結婚して別居しています。

Aさんは、早くに妻に先立たれたことから、一人暮らし歴はすでに10年を超えています。ところが、75歳を過ぎたころから、身体の衰えを実感するようになりました。朝と夜の薬を間違えたり、入れ歯をせずに食事を食べはじめたり、うっかりコンロの火を消し忘れたり……。日常生活に不安を覚えたことから、長男夫婦に「一人暮らしも不安でな……」と同居をもちかけます。

長男夫婦は結婚当時、Aさんが2人の関係に反対したという経緯もあり、嫁から「私たちとの同居は無理ですよ。お互い気を遣いますし」と先制されました。さらに長男からも「いまの生活スタイルは変えられないからな」と追随、きっぱり拒否されたのです。

次男は海外赴任中のため、頼ることもできないことから、Aさんは「それなら、この家を売って、高齢者向けの住まいにでも入ろうかと思っているんだが」と代案を出しました。すると、それまで面倒臭そうにしていた長男の目の色が変わって……。

父の終の棲家探しを積極的に手伝う長男夫婦

Aさんは、大手企業に勤めていたこともあり、年金受給額は300万円ほど。一人で暮らすには年金のみで賄っていける十分な収入がありました。また、Aさんが住んでいる家は、購入当時から、環境が大きく変わり、最寄り駅周辺は開発によって利便性が向上したことから、資産価値が大幅に上がっていたのです。

Aさんは、妻を早くに亡くしたことから、貯めた資産にはほとんど手を付けずにいました。そのため、当時の退職金等と自宅の不動産をあわせると、資産は1億円を超える額になっています。2人の子どもに遺すには十分な金額だと思いつつ、長男夫婦には同居に反対されたことから、不動産は相続時に兄弟で争いになる可能性があるかもしれないという考えもあり、売却して施設に入居するための入居費用に充てようと思っていました。

しかし、長男にこのことを伝えると、「自分たちが親父の代わりに住んで管理するから、住宅は売却しないように」とのこと。施設への入居は自宅を売却しないでも大丈夫なところを探してあげると畳みかけてきました。

数日後、長男夫婦が探してきた施設は、地方の介護を目的とした老人ホームのパンフレットばかり。「自然に囲まれていたほうが、健康にもいいと思うよ」と笑顔です。

Aさんの知り合いにそのパンフレットをみせると、「確かに自然に囲まれた施設ではあるが、Aさんが一人で住むにはあまりにも寂しいところではないか。Aさんは多少の不安があるにしても、まだ十分に1人で自立した生活が送れるレベルであるのにも関わらず、高齢者を置き去りにするような、冷たい環境に思える施設を探してくるなんて考えられない」という意見をもらいました。

よくよく考えてみれば怒りがふつふつと沸きあがってきます。長男夫婦はAさんとの同居は避けたいが、遺産はよこせといっているようなもの。Aさんには兄がおり、兄夫婦は長男の務めとして、Aさん自身の親の介護を喜んで引き受けてくれていたのを目の当たりにしていました。

「親の介護は、子どもとして当たり前ではないのか。ましてや私はもともと自分のカネで自立型の高齢者向けの住まいを自分で探していたのに。親を介護施設に預けるなんて、冷たいにもほどがある。家族で最期までみるというのが、人のあるべき姿だろう。そのくせ遺産は欲しいだなんて、強欲にもほどがある」Aさんは憤慨しました。

長男夫婦に一泡吹かせたい

今回の一件で、長男夫婦に失望したAさん。このままでは、自分の亡きあと、強欲な長男夫婦の思うつぼだと策略を考えます。

長男夫婦には、しばらく検討させてほしいと話し、時間を稼ぎました。その間、Aさんは積極的に「ラス婚」を進めていきます。ラス婚とは、人生最後の婚活のことです。あらゆる伝手や、結婚相談所などを頼り、結果としてAさんは人生最後のパートナーを探しました。そして意外にもすんなりと、最後まで慣れ親しんだ土地で、ともに楽しく生活してくれる人をみつけることができたのです。

Aさんは再婚しました。なにも事情を知らない次男のこともあるので、公正証書遺言を作成。後日、奥の手を知った長男夫婦がどのような面持ちでいたかは容易に想像できるかもしれません。

親が子に無償の介護を期待し、子が親の遺産を当てにする。そんな旧来の「当たり前」が崩壊したのが現代です。Aさんのように、介護負担を特定の家族に強いる価値観も、子の強欲も、ともに争いの火種となります。大切なのは、誰かの犠牲に頼るのではなく、自身の資産で望む老後を設計し、家族を大切に思うのなら、自身の意思を理解してもらえるよう、長い時間をかけてコミュニケーションをとること――。それが、現代における賢明な防衛策ではないでしょうか。

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

代表