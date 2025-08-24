ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¡¡º£½Õ°Ê¹ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊÆ¹ñÀ½Ä¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¡¡¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿¶¨µÄ¤ËÇÛÎ¸¡¡ÊÆÊóÆ»
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢º£Ç¯¤Î½Õ°Ê¹ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«À½¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñËÉÁí¾Ê¤¬À©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÊ¿¶¨µÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï23Æü¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«À½¤ÎÄ¹¼ÍÄø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖATACMS¡×¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄä»ß¤µ¤»¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë¤è¤ë¤³¤¦¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬ºÇ½ª¾µÇ§¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½Õ°Ê¹ß¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤¬¥¢¥á¥ê¥«À½¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÇ§¤á¤¿·èÄê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ÏÂÊ¿¶¨µÄ¤Î¿ÊÄ½¼¡Âè¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÆ¤ÓÊý¿Ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£