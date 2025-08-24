À¤³¦¿å±Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡½¡ÖºÆÉâ¾å¤Î¼ê±þ¤¨¡×¤È¡Ö¥ê¥ì¡¼ºÆ·ú¡×¤Ø¤Î»ëÅÀ¡½¡Ú¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤Î¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ïµ¢¤µ¤Ê¤¤¡ª¡ÁÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ã·ò¹¯·Ð±Ä¡äÏÀ¡Á Âè19²ó¡Û
2025Ç¯À¤³¦¿å±Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂç²ñ¤¬ÊÄËë¤·¤¿¡£¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¶ä¥á¥À¥ë3¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë1¸Ä¤Î·×4¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£Æþ¾Þ¿ô¤Ï16¤È¡¢Åö½é·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ£¿ô¥á¥À¥ë¡¢Æþ¾Þ14°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë1¸Ä¤«¤é¤Î"ºÆÉâ¾å"¤Î¼ê±þ¤¨¤¬ÄÏ¤á¤¿Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦¤Ë18ºÐ¤ÎÂ¼º´Ã£Ìé¡Ê¤à¤é¤µ¡¦¤¿¤Ä¤ä¡ËÁª¼ê¤ÈÀ®ÅÄ¼ÂÀ¸¡Ê¤Ê¤ê¤¿¡¦¤ß¤ª¡ËÁª¼ê¡¢Æó¿Í¤Î¼ã¤¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£ÃË»Ò200m¼«Í³·Á¤ÇÂ¼º´Áª¼ê¤¬Ã¡¤½Ð¤·¤¿1Ê¬44ÉÃ54¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤Ë¤è¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¡¢¤½¤·¤Æ½÷»Ò400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÀ®ÅÄÁª¼ê¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò2ÉÃ°Ê¾å¹¹¿·¤·¤Æ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
Â¼º´Áª¼ê¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î½é¤Î¹âÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¥Á¡¼¥à¤È¤Î¹çÆ±Îý½¬¡¢ÂåÉ½¹ç½É¤Ç¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¸«»ö¤ËÂçÉñÂæ¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£À®ÅÄÁª¼ê¤â¤Þ¤¿¡¢¹âÃÏ¹ç½É¤ò´Þ¤àÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¶¯²½¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤ÎÂ¼º´Áª¼ê¡£ÆüËÜ¿·µÏ¿¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Î°ì¸À¡£¶¥±Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë
¤³¤Î2¿Í¤Î¥á¥À¥ë¤¬ÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬º£¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤ä¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¤¥Þ¡¼¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤ä²ÄÇ½À¤ò°ìµ¤¤Ë¹¤²¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¯²½µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÎºÆ³ÎÇ§¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À¤Âå¤ä½êÂ°¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÎý½¬¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¹ç¤¦¾ì¤¬¡¢Áª¼ê¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÂ¼º´Áª¼ê¤ÈÀ®ÅÄÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÃË»Ò200mÊ¿±Ë¤®¤Ç¤Ï¡¢ÅÏÊÕ°ìÊ¿¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¤¤Ã¤Ú¤¤¡ËÁª¼ê¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡£À¤³¦Âç²ñ¤Ç¤ÎÊ£¿ô²ó¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÅÏÊÕÁª¼ê¤¬¡¢Í½Áª¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È°ÂÄê¤·¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥é¥Ã¥×¤ÎÌÌ¤Ç¼ã´³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥í¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2019Ç¯Âç²ñ°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÏÊÕÁª¼ê¡£¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â¡Ö¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áá¤¯¤âÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª
ÃË»Ò400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾¾²¼ÃÎÇ·¡Ê¤Þ¤Ä¤·¤¿¡¦¤È¤â¤æ¤¡ËÁª¼ê¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Èà¤Î4¼ïÌÜ¤È¤â°ÂÄê¤·¤¿±Ë¤®¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¶¯¤ß¤òËá¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£100¡¢200mÃ±°Ì¤Î¶¯²½¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÀäÂÐÅª²¦¼Ô¥ì¥ª¥ó¡¦¥Þ¥ë¥·¥ã¥óÁª¼ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË»Ò50mÊ¿±Ë¤®¤Ç¤ÏÃ«¸ýÂî¡Ê¤¿¤Ë¤°¤Á¡¦¤¿¤¯¡ËÁª¼ê¤¬26ÉÃ65¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¿·µÏ¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï2¼ïÌÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂåÉ½33¿ÍÃæ8¿Í¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÝÂê¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ìó7³ä¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢0.01ÉÃº¹¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï0.1ÉÃº¹¤Ç¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«¤Êº¹¤¬Âç¤¤Ê·ë²Ì¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤Î¤¬À¤³¦Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÒß·Íø¾´¶¥±Ë°Ñ°÷Ä¹¤â¡Ö²ù¤·¤µ¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ä¾ò·ï²¼¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë"ËÜÈÖ¤Ç¤Î¶¯¤µ"¤³¤½¤¬¡¢º£¸å¤Î¶¯²½¤ÎºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÎÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¼ç¾¡¦ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê¤¤¤±¤¨¡¦¤ê¤«¤³¡ËÁª¼ê¤Ï¡¢¶¥µ»³°¤Ç¤â¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤ä¸ÝÉñ¤ò¤·¡¢Ï¢Æü±þ±çÀÊ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢±þ±çÀÊ¤ä¹µ¤¨¾ì½ê¤Î¥´¥ß½¦¤¤¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ê¤É¼«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤âÃ´¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Á°²ó¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¿Í¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¡¢°ú¤Â³¤ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÈà½÷¼«¿È¤â¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Âç²ñ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï³Î¤«¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¤³¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¸°¤¬¡¢¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤ÎºÆ·ú¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
4¿Í¤Ç±Ë¤°¼ïÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ø¤ï¤ëÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤ÈÏ¢·È¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£»ä¼«¿È¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Í³·Á¥ê¥ì¡¼¤ÎÂåÉ½¸õÊä¤È¤·¤Æ¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ã¯¤¬ÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤È¥ê¥ª¤Ç¤Î¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥ì¡¼¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¥±Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
º£Ç¯ÅÙ²¼´ü¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤ò´Þ¤à¥ê¥ì¡¼¶¯²½¹ç½É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥±Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ï³Î¼Â¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿Í¤ÎÄ©Àï¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃÄ·ë¡£¤³¤ÎÎ¾ÎØ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶¥±Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÏºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¾¡Éé¤À¡£
Âç²ñÁ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¶¥±Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡£º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¯²½¹ç½É¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
Ê¸¡¿¾¾ÅÄ¾æ»Ö¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿cloud9