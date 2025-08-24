（MCU）映画『／ドゥームズデイ』にナイトクローラー／カート・ワグナー役で復帰するアラン・カミング。すでに自身の撮影は終了したものの、一体どんなシーンの撮影をしていたのかわかっていないという。

カミングは2003年の『X-MEN2』以来、実に23年ぶりに『ドゥームズデイ』にてナイトクローラー／カート・ワグナー役としてカムバックを果たす。のインタビュアーから「『ドゥームズデイ』について話せることがあったら何か教えてください」と尋ねられたカミングは、「笑っちゃうんですけど」と前置きをしながら「実は、劇中で何が起こっているのか分からないんですよ」と切り出した。

カミングは「私は全部の撮影を1人離れて行ったんです。というのも、他のみんなが私も出る場面を撮影しているときに、私は行けなかったので」とコメント。別の出演ドラマ「The Traitors（原題）」との掛け持ちとなった事情が関係している。

「だから、すごく短い時間で全てを撮り切ったんです。会ったことのない人たちと多くのシーンを撮影したんですよ。その人たちが登場するシーンもいくつかあったのですが、私の出番のほとんどが顔の入れ替えとかグリーンスクリーンでの撮影だったんです。

脚本の秘密保持っぷりは信じられないくらいでしたよ。偽名で呼ばれるキャラクターもいるんです。だから分からないんですよね。私の知っているキャラクターかも何人かいるかもしれないけれど、私も有能な俳優ではないので……。」

実はカミング、『ドゥームズデイ』出演にあたり、ペドロ・パスカル演じるミスター・ファンタスティック／リード・リチャーズとの対決があると受け取れるネタバレを早々にやらかしたのではないかとになっていた。しかしこの度のインタビューでは「インターネットを騒がせてしまいました」と本人も重く受け止めている様子。実際には、どの俳優と撮影を行っているのもよく分からない状態だったため、「正直、私が間違っていたのかもしれません」と以前の発言を改めている。

マーベルの秘密主義はファンにもよく知られるところ。ナイトクローラーが誰と戦ったのかは、劇場公開までベールに包まれたままとなりそうだ。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時劇場公開。

Source: