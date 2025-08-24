Éé½ý¸òÂå¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÄ®ÅÄ¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤«¡¡»Ø´ø´±¡ÖÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×
¡¡¡þ¥É¥¤¥Ä1Éô¡¡¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à 2¡½1 ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡Ê27¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤Çº¸É¨¤òÄË¤á¤ÆÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£1¡½1¤ÎÆ±40Ê¬¤ËÆÍÇË¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿Áê¼êÁª¼ê¤È¸òºø¡£¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤¿Ä®ÅÄ¤Ï°ìÅÙ¤Ï¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÂà¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ë¥Ä¥¡¡¼´ÆÆÄ¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¿ÇÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä®ÅÄ¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ïº£²Æ¤Ë¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤«¤é²ÃÆþ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎ¥Ã¦¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÉé½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£9·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾·½¸¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡£2¡½1¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£