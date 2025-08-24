【PUMA×Ameri】第3弾コラボ♡クラシカルなPALERMO MODA登場

大人の女性から支持を集める「Ameri(アメリ)」と、世界的スポーツブランド「PUMA(プーマ)」によるコラボレーションが第3弾を迎えます。今回はクラシカルなスニーカー「PALERMO MODA」をベースにした特別な2モデルがラインナップ。シルバー箔プリントやスエード素材など、ディテールにこだわりを詰め込んだ一足は、ヴィンテージ感とモダンさを兼ね備えた洗練デザイン。街歩きもオシャレに楽しめる注目の新作です♪

クラシカル×モダン♡PALERMO MODA

今回登場する「PALERMO MODA Ameri」は、シルバーの箔プリントが印象的なデザイン。

ロープロファイルのガムラバーソールが軽やかで、細身のシルエットが脚をすっきりと見せてくれます。

もう一方の「PALERMO MODA SD Ameri」は、ブラウンスエードにベージュの配色を効かせたモデル。

落ち着いたカラーリングでどんなスタイルにも合わせやすいのが魅力です。

平紐にはAmeriオリジナルのアクセサリー付きで、付属の同色スエード紐に替えれば雰囲気チェンジも可能♡

BELMISE新ライン「リムーブレギンス」が9ヶ月で11万着突破

サイズ・価格・展開チャネルをチェック

2モデルともにサイズは22.5cm～25.5cmで展開（22.5cmと25.5cmはWEB STORE/ZOZOTOWN/Ameri新宿ルミネ店のみ取扱い）。

「PALERMO MODA Ameri」は税込17,600円、「PALERMO MODA SD Ameri」は税込16,500円です。

販売チャネルはAmeri全店舗、PUMAストア（原宿キャットストリート・大阪・京都・福岡）、公式オンラインストア、AMERI VINTAGEオフィシャルWEB STORE、ZOZOTOWN、PUMAアプリなど幅広く展開。

発売は8月29日（金）、オンラインは12:00スタート、店舗は各店の開店時間に準じます。

PUMA×Ameri第3弾は大人女子必見♡

「PALERMO MODA Ameri」と「PALERMO MODA SD Ameri」は、クラシカルでありながらトレンドを捉えた絶妙なバランス感が魅力。

スカートにもパンツにも合わせやすく、いつものコーデを一段と格上げしてくれる存在になりそうです。限定サイズ展開や店舗ごとの取り扱いもあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。

PUMAとAmeriが生み出す洗練の第3弾コラボスニーカーで、この秋のスタイリングを楽しんでみてはいかがでしょうか♡