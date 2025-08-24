『どうぶつの森』×「クロックス」コラボを発売前にチェック！ 無人島を作るようにカスタマイズできるワクワク感が最高〈実物レポ
任天堂のゲームシリーズ『どうぶつの森』と「クロックス」が初コラボレーションしたアイテムが、8月27日（水）から、全国の「クロックスブランドストア」や公式オンラインストアなどで発売されます。今回クランクイン！トレンドは、特別に商品をお借りし、一足先に実物をチェック！ 注目ポイントをレポートします。
【写真】無人島そのものみたい！ シューズを横から見た様子
■シューズそのものが無人島みたい
今回登場するコラボ商品は、定番の「どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ」と、フットウェアを自分好みにカスタマイズできる「どうぶつの森 ジビッツ チャーム」。
グリーンカラーの「プラットフォーム クロッグ」は、ゲーム内の自然豊かな無人島をイメージしており、ソールに海、ストラップに空まで描かれたデザインは、まるでシューズそのものが無人島みたいな仕上がり。しかも、ストラップには風船が浮かんでいる様子まで再現されていて、思わず「すごい！」と感動してしまいました。
「プラットフォーム クロッグ」の醍醐味といえば、「ジビッツ チャーム」を使って自分好みにカスタマイズできるところ。今回の『どうぶつの森』コラボでは、たぬきち、とたけけといった人気キャラクターに加えて、マイホーム、リンゴの木など、ゲームの世界からそのまま飛び出したようなラインナップが勢ぞろい。中でも立体的なマイホームは、1つ添えるだけで無人島っぽさがよりリアルに格上げされ、ファンの心がくすぐられます。
また、「ジビッツ チャーム」は単品のほか、エイブルシスターズやファッションアイテムをそろえた「クリエイター ファイブパック」と、フータ、フーコ、ラコスケを合わせた「コレクター ファイブパック」も用意されており、ショッピングや芸術鑑賞など、お出かけの目的に合わせて付け替えてみるのも楽しそう！
紹介した「どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ」は、大人用と子ども用のサイズが展開され、親子コーデを楽しむことも可能。
『どうぶつの森』と「クロックス」による初コラボは、カスタマイズで、無人島を作るようなワクワク感が体験できる、ファンにとって最高のアイテムがそろっていました。
