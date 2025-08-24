『仮面ライダーゼッツ』スピンオフミニドラマがTTFCにて毎週配信決定!
『仮面ライダーゼッツ』(９月７日より毎週日曜午前９時よりテレビ朝日系にて放送開始)と連動したＴＴＦＣオリジナルのスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ ＳＥＲＩＥＳ ＯＦ ＳＩＳＴＥＲ’Ｓ ＳＵＢＳＴＯＲＹ エージェント美浪』が東映特撮ファンクラブ(ＴＴＦＣ)にて配信することが決定した。
本作は、仮面ライダーゼッツに変身する万津 莫（演：今井竜太郎）の妹・万津美浪（演：八木美樹）を主軸に『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の裏で起こっていた“とあるミッション”を描いていく連続形式のミニドラマ。『仮面ライダーゼッツ』のテレビ放送と連動して、毎週１話ずつ配信されていく。
『仮面ライダーゼッツ ＳＥＲＩＥＳ ＯＦ ＳＩＳＴＥＲ’Ｓ ＳＵＢＳＴＯＲＹ エージェント美浪』第１話は、『仮面ライダーゼッツ』初回放送終了直後、９月７日９時30分よりＴＴＦＣにて会員見放題配信スタートだ。
Ⓒ東映特撮ファンクラブ Ⓒ2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
