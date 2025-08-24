55Æü´Ö¤âµÙ²ËÉÔÀµ¼èÆÀ¡Ä20Âå½÷À¿¦°÷¤òÄ¨²ü½èÊ¬¡¡¿À¸Í»Ô
¿À¸Í»Ô¤Ï¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤É¤òµ¶Â¤¤·µÙ²Ë¤ò55Æü´ÖÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20Âå¤Î½÷À¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸Í»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÔºâÀ¯¶ÉÀÇÌ³ÉôË¡¿ÍÀÇÌ³²Ý¤Î22ºÐ¤Î½÷À¿¦°÷¤Ï¡¢µîÇ¯2·î¤«¤éº£Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸ÍýµÙ²Ë¤Î¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ÇÃÇ½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤òµ¶Â¤¤·¡¢µÙ²Ë¤ÎÉÔÀµ¼èÆÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿µÙ²Ë¤Ï55Æü´Ö¤Ë¤ª¤è¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï½÷À¿¦°÷¤ò22ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸òÄÌ¶É¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤ä¡¢Æ±Î½¤ÎºâÉÛ¤«¤é¸½¶â¤òÈ´¤¼è¤Ã¤¿ÃËÀ¿¦°÷¤Ê¤É4¿Í¤òÄä¿¦¤ä²ü¹ð½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£