µÈÅÄÀµ¾°¤¬£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤â¹¥µ¡¤ÇËÞÂà¡¡¥Õ¥¡¥ó¿´ÇÛ¡ÖÁ´¤¯ÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç£²»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤·£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï£±¡½£°¤Î£¹²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿µÈÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤È¡¢£²²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿£±ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£²¤Î£³µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤áÄ¾µå¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤ÈÃæÁ°ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤½¤Î¸å¤Ï£´ÂÇÀÊ¡¢¤½¤ÎÆâ£²ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â°ÂÂÇ¤Ï½Ð¤º¡¢º£µ¨ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£³Ê¬£´ÎÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¥Á¡¼¥à¤Ï£±£²¡½£±¤ÆÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡µÈÅÄÀµ¾°¡ª¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼Á°¡ª¡×¡ÖµÈÅÄÀµ¾°¡¢£²½ÐÎÝ¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï£±£²ÅÀ¤â¼è¤Ã¤¿¤Î¤ËµÈÅÄÀµ¾°¤¬Á´¤¯ÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖµÈÅÄÀµ¾°¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óÂÇµå¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇËÞÂà¤¹¤ë¤Ê¤ÉËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤È·èÄêµ¡¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µÈÅÄ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£