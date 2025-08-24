ÃöÌÚ¤ÎÌÜ¤Ëà»àÃÏá¤ò¸«¤¿¡ª ½ªÀï£³£°Ç¯¸å¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÆ®»Ö¤Î¸¢²½¡×
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬¤¢¤Î¿Í²û¤³¤¤¾Ð´é¤Ç¤¿¤º¤Í¤¿¡£¡Ö£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Ë¤«É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡©¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¤«¤é£´£¹Ç¯Á°¤Î£±£¹£·£µÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ£µ£°Ç¯¡Ë£±£±·î£±£°Æü¡¢ÃöÌÚ¤¬¥Ö¥ë£±Âæ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤Ï¾®ÌîÅÄ´²Ïº¡Ê¤ª¤Î¤À¡¦¤Ò¤í¤ª¡Ë¤µ¤ó¤À¡£Åì¥¹¥Ý¤Î´ë²è¤ÇÂÐÃÌ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÎ¦·³¾¯°Ó¤Î¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬°ìÌöà»þ¤Î¿Íá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Ç¯¤Î£³·î¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î½ª·ë¤ò¿®¤¸¤º¡¢ÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤«¤éÀï¸å£³£°Ç¯¤¿¤Ã¤Æµß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¤¬¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢È¾Ç¯¸å¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø°Ü½»¤·¤ÆËÒ¾ì·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯£±£²·î£±£µÆü¡¢ÃöÌÚ¤¬àÂè£²¤Î¸Î¶¿á¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇàÂçµð¿Íá¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤È£Î£×£ÆÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ò²ñ¾ì¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í»Ô¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¹¶ËÉ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ê¤É´®Ç½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¡ÖÂçÊÑ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÂÐÃÌ¤ÏÍâÆü¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸áÁ°£±£°»þ¤ËÃöÌÚ¤Î½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Àµ¸á¤ÎÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿£²¿Í¤Ï°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢±ä¡¹£´»þ´Ö¡¢ÏÃ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉôÈ´¿è¡½¡½
¡¡¾®ÌîÅÄ¡¡¤¤Î¤¦¸«¤¿»î¹ç¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Ù¤Ï¶½Ê³¤·¤ÆÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤Ï½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ¡¡¥ë¥Ð¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Øµ¢¤Ã¤Æ£±¡¢£²ÅÙ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÊª¤ò¸«¤¿¤Î¤ÏºòÌë¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ïà²¿¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤Îá¤È¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï£²¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¼Â¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃöÌÚ¡¡»äÃ£¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤Î£±£°ÇÜ¤â£²£°ÇÜ¤âÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤Ã¤¿¤é»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î´í¸±¤Ê¾¦Çä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀï¤¤¤Ë¾¯¤·¤ÎÌýÃÇ¤â¥¹¥¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÌÜ¤Ë¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¿´¤¬ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¾¡Éé¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤Ï¶¦ÌÄ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤¬ÀÎ¡¢¡ÊÎ¦·³¡ËÃæÌî³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£»äÃ£¤â·±Îý¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÀïÁè¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Àº¿ÀÅª¤Ê¤¿¤ë¤ß¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î»à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ñ²È¤ÎÂ¸Ë´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤½¤ì¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¡¡¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë±Ê½»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦ÆüËÜ¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌ¤Îý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Î£³·î¡¢»ä¤¬£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¿´¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤ÆÊª¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤¬¤¤¤ä¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇËÒ¾ì·Ð±Ä¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¤ÆÊ¡Åç¸©È¹Ä®¤Ë¡Ö¾®ÌîÅÄ¼«Á³½Î¡×¤ò³«¹Ö¤·¤¿¤ê¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Î¶µ°é¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¡¢ÃöÌÚ¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Îµß½Ð¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¡£¡Ö¾®ÌîÅÄ¾¯°Ó¡¢¤¿¤À¤¤¤Þµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾å´±¤Ë·ÉÎé¤¹¤ë»Ñ¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥¢¥àÅç¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Î¦·³·³Áâ¡¢²£°æ¾±°ì¤µ¤ó¤È¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó°õ¾Ý¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡£Àï»à¤·¤¿ÀïÍ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡ÖÃç´Ö¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢Éü½²¤ò»×¤ï¤Ê¤¤¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¡£¤Þ¤Ö¤«¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿ÀïÆ®Ë¹¤Î²¼¤«¤é¤Î¤¾¤¯´ã¸÷¤Ï±Ô¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ÄÃÖÄµ¼Ô¡ÊÅ¨¤ÎÀêÎÎÃÏÆâ¤Ë»ÄÎ±¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¾ðÊó°÷¡Ë¤È¤·¤Æ¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ËÀø¤ó¤À¡£¿Æ·»Äï¤¬½Ð¸þ¤¡Ö´²Ïº¡ª¡¡ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¾¤©¡×¡£¤½¤¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³ÈÀ¼´ï¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬½Ð¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾ÀÜ¤Î¾å´±¡¦Ã«¸ýµÁÈþ¤µ¤ó¤¬½Ð¸þ¤¡¢³ÈÀ¼´ï¤ÇÇ¤Ì³²ò½ü¤òÅÁ¤¨¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥Ü¥íÀÚ¤ìÆ±Á³¤Î·³Éþ¤Ï¡¢£³£°Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò»×¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸åÇ¯¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÀïÍ§¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë»³¼í¤ê¤ÇÀï»à¤·¤Æ¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¡Öµß½ÐÁÜº÷¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎàÆ¤È²Ââá¤¬»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤«¤é¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤Ï¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤òÊÆ·³¤¬ÆüËÜÊ¼¤ò¤ª¤Ó¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¹ªÌ¯¤Ë²þ¤¶¤ó¤·¤¿ËÅÎ¬¡¢ÀëÅÁ¹©ºî¤À¡¢¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¤Ë»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤¿¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃöÌÚ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î»Ñ¤ÏÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Æ®»Ö¤Î¸¢²½¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¸·î£±£µÆü¡¢¡Ö½ªÀïµÇ°Æü¡×¤ÏÀï¸å£¸£°Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Ï¸º¾¯¤·¡¢¸ì¤êÉô¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£