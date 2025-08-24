¡Ö·ëº§¼°¤ÎÍ½Äê¤Ê¤¤¡×¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¤Ë¡¡µó¼°¤Ï¡Ö³¤³°¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×·Ý¿ÍÃç´Ö¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¥ï¥±
¡¡¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¡Ê45¡Ë¤¬23Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Îµó¼°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤¬¤Ò¤·¤á¤¯2000Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆ±´ü·Ý¿Í¤¬½¸¹ç¡£µÈÂ¼¤Î¤Û¤«¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢¡ÖNON STYLE¡×ÀÐÅÄÌÀ¡¢¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¸µÆü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿µÈÂ¼¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö·ëº§¼°¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÊÑ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¡¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÊ¬¤«¤ë¤«¤é¡¢Ã¯¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ÎÀÊ¤Ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡×¤Èµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³¤³°¤È¤«¤Ç¤ß¤ó¤Êµó¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤ó¤É¤½¤¦¤À¤·¡×¤ÈÃ²¤¯¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ï³¤³°¤ä¤È»×¤¦¤Ç¡£Íè¤é¤ì¤ë¿Í¤â¡Ê¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¡Ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤â¡Ö²¶¤Ï¤À¤«¤é³¤³°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¼¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ä¤«¤éÀ¼³Ý¤±¤Ê¤¢¤«¤ó¿ÍÂ¿¤¤¤ä¤ó¡×¤È¤·¡Ö°Â¤µ¤Ç¤¤¤¯¤È¥°¥¢¥à¤È¤«¡×¤È³¤³°µó¼°¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¡£