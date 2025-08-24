女優の川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。昨年の舞台「千と千尋の神隠し」の英ロンドン公演を振り返った。

VTRでロンドンを再訪。昨年の公演は日本人キャストによる日本語での海外上演としては演劇史上最大の規模だった。主人公の千尋役を務めた川栄は「舞台、私苦手意識があったので。あんまり普段緊張しないんですけど、舞台は吐きそうになるんですよ、出る前袖で」と意外な一面を明かした。

「あんまりせりふとかもかみたくないし、ミスしたくないみたいな。変に完璧主義みたいなところがあって。ああ楽しかったなって思って終われたことがそんなになくて。あああそこでミスっちゃったなとか」と川栄。同公演では「見てる皆さんのリアクションが本当に大きくて。笑ったりとか拍手したりとか。それが凄い新鮮で」と声を弾ませた。

「日本ってやっぱり静かにしなきゃいけないじゃないですか。（英国は）演劇が身近にあるから、それが染みついていて本当に。初めてなんか、心の底から楽しいって思えたんですよね。それが凄い良かったです」としみじみと話した。