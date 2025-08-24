

ニューロン麻雀スクールの池谷雄一代表（写真：本人提供）

【画像を見る】健全な麻雀の普及活動に取り組む池谷さんの現在

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

今回は日比谷高等学校から2浪で文教大学に進み、日本学生麻雀連盟を立ち上げ。世界麻雀選手権で銅メダルを獲得し、ニューロン麻雀スクールを起業した池谷雄一さんにお話を伺いました。

日比谷高校から2浪で文教大学心理学部



今回お話を伺った池谷雄一さんは、2浪を経験して文教大学心理学部に入学した方です。

日比谷高校は2025年には81人の東京大学合格者を輩出。東大合格者ランキングでは毎年のように10位以内に入る伝統ある公立の名門校です。そんな有名公立進学校に入学した池谷さんは、優等生ばかりの周囲に圧倒され、自身の相対的な能力やポジションを悟り、高校には居場所がないと感じていたそうです。

その後、自分なりの人生の道筋・勝ち筋を見つけるために暗中模索し、活路を見出すことができたのが『浪人の2年間』だったと語ります。

浪人生活の何が、彼の人生を大きく変えたのか。

2年間の浪人の日々は、今の彼の人生をどのように支えているのか。詳しくお話を伺いました。

池谷さんは1972年12月、東京都品川区に、共働きの両親のもとに生まれました。小学校では成績は上々で、特に勉強で苦労したことはなかったといいます。

「勉強への興味は皆無、集団の中では引っ込み思案、とにかく目立たないタイプでした。一方で、授業の内容や先生の教育方針に違和感を覚えると、授業後に先生に猛アタックして論破しようとする、理屈にうるさい面がありました」

地元の公立中学校に進学し、最初の中間テストでは学年280人くらいの中で3位。ここで初めて、本人も親も「この子は勉強ができるらしい」と気づいたそうです。

やがて進学塾に通うようになった池谷さんは、親の強い薦めで、地元で一番の日比谷高等学校を第1志望に設定します。ゲームやアニメに没頭していて、受験勉強をした記憶はほとんどないそうですが、無事にギリギリで合格しました。

ここは東大に行く人たちが居るべき場所

全国でも有数の名門公立進学校、日比谷高等学校に進学した池谷さん。しかし、高校ではいきなり赤点、成績は最下層だったと当時を振り返ります。

「クラスメイトは、中学校時代は『成績オール5＋生徒会経験者！』みたいな優等生の群れでした。彼らがストイックに学業に専念する様子を見て、自分は同じ道を辿って上り詰めることは不可能だと諦観しました」

クラスメイトの父親や祖父、そして教師にも、「日比谷高校→東大進学コース」のエリートが多く、「ここは東大に行く人たちが居るべき場所で、自分の居場所はない」と感じたそうです。

「授業をサボって神保町で古書を買い漁ったり、渋谷でマイナーな洋楽レコードを探したりしていました。模範生から外れた自分なりの居場所を探して、趣味人を気取っていたのかもしれません」

池谷さんは当時を「疎外感からの反発で、エリートの生き方を嫌悪しつつ、アイデンティティを見失い、もがいていた」と振り返ります。

「親は高学歴を期待している様子でしたが、私はこんな自分が大学に行くのはお金のムダだと思っていました。まともに勉強しないまま、なんとなく受験して失敗したのは当然でした。当時の自分は将来の展望が何もない、自分だけの趣味の世界に逃げ込んだ、中2病のような感じでした」

現役時は武蔵工業大学（現：東京都市大学）など、理系の大学をいくつか受験するも失敗します。

予備校通いが始まる

池谷さんに浪人を決断した理由を聞いてみると「就職するか進学するかと言われたとき、就職がピンとこなかったから」と答えてくれました。

「高校入学時の偏差値は70程度あったはずですが、大学受験では偏差値60台前半の大学に入れるかどうか、という状態でした。第2次ベビーブーム世代の私たちの頃は大学の定員が足りず、浪人生が溢れていたので、私も自然な流れで予備校に進みました。代々木ゼミナール本校の国立理系コースに通い始めましたが、それまでと同様に勉強には関心が向かず、趣味が最優先。この先の人生がどうなるのか、不安さえも感じない、ゆるくて鈍い感覚の中で漂っていました」

しかし、予備校の人気講師のキャラクターに興味を引かれて、引きこもり生活にはならず、なんとか予備校に通い続けていたそうです。

「当時は受験戦争が最も熱かった頃で、予備校の競争、人気講師の競争が激化していました。私は英語の原秀行先生による、エンタメ性の高い講義にハマりました。その人気は凄まじく、最前列を取るために廊下で数時間待ちは当たり前。新幹線で静岡から通うファンもいて、終電間際まで授業を延長することもしばしばありました。巨大な教室はまるでライブハウスみたいな熱気に包まれていました」

当時の予備校の魅力を楽しそうに語る池谷さん。

しかし、勉強はしなかったために、成績はまったく上がりませんでした。理系の学部に興味もなく、当時はただ楽しいライブに通っている感覚だったそうです。

そうした池谷さんの人生を変えたのが、数学の授業で教鞭を執っていた田島稔先生でした。

「数学より面白い」心理学

「日比谷高校の先生たちもとても優秀でしたが、さらに聡明だと感じたのが田島先生です。数学の難問をスマートに解く様子、理路整然とした語り口に惚れました。私は、勉強は嫌いでしたが、論理的な思考を組み立てるのは好きでしたので。その田島先生が『数学より面白いよ』と授業中にさりげなく薦めてくださったのが心理学や哲学の本でした。図書館で探して読んでみると、私の関心事にぴったりハマりました。心理学部なら統計学を使うし、受験で数学が使えるし、と考えて1浪終了間際にいきなり文系へ転じました」

通学圏内で心理学部がある大学を探した池谷さんは、中央大学、日本大学、東洋大学を受験しますが、長年の勉強不足がたたって全落ちし、2浪目に突入します。

2浪目も代々木ゼミナールを選んだ池谷さんは、文章を書くのが好きだったこともあり、小論文のある大学に絞ろうと考えます。

「子供の頃から図書室・図書館通いの、いわゆる本の虫でした。蓄積してきた語学力を活かせば、小論文ならば勉強しないでも通用するはず、という浅はかな作戦です（笑）。そこで、数学と英語と小論文の3科目で勝負できる大学を探しました。予備校は小論文の授業が面白かったのでかろうじて通っていましたが、勉強自体は1浪目よりもさらに遠ざかっていました」

『ものぐさ精神分析』で有名な心理学者の岸田秀さんが在籍していた和光大学へ行ったら「岸田先生と議論できるかな」と想像しつつ、なんとか受験勉強を続けたそうです。

2浪目も偏差値は上がらなかったものの、明治大学、和光大学、文教大学を受験した池谷さんは、唯一、文教大学心理学部に合格し、受験生活がついに終わりました。

文教大学心理学部に進んだ池谷さんの学習意欲は高く、図書館に通って専門書を読み漁り、教授らに議論を投げかけ、心理を探求する日々を送ったそうです。

その心理学の延長として、心理戦を楽しむべく競技麻雀研究会に入部した池谷さん。

日本学生麻雀連盟の立ち上げを担い、4年留年して大学に8年在籍しつつ、全国の大学麻雀部を束ねる立場となります。2002年には競技者として出場した世界麻雀選手権で銅メダルを獲得。さらに在学中に、健全な麻雀文化を普及するニューロン麻雀スクールを設立。29年目に突入した現在は提携160校、会員6.5万人、講師500名の規模となり、大人気の子供教室はテレビや雑誌など連日メディアで取り上げられるように。今年は監修『頭がよくなる！ こども麻雀』（世界文化社）、著作『マンガで楽しむ！はじめてのこども麻雀』（幻冬舎）、著作『強くなる！賢くなる！こども麻雀入門』（池田書店）の3冊を発刊しました。



麻雀世界大会の池谷さん（右）（写真：本人提供）

浪人生活が人生の道筋を探しなおす機会に

2年間の浪人時代を振り返っての感想を聞いてみると「人生の道筋を見つけた、人生の踊り場」と答えてくれました。

「社会での居場所を見失っていた自分にとって、予備校という人生の踊り場に漂着した時、ユニークな講師を通じて学業以外の文化に出会えたことが、人生の道筋を探しなおす大切な機会だったと思います。数学の田島先生に“言語も数学も道具”と薦めていただいた、本多勝一著『日本語の作文技術』で学んだ文章力は、その後の仕事人生で多くのステークホルダーと関わってゆく上で、心理学と並んで、私の武器になったと感じています。私が大学3年生で起業したのは、様々な業界から予備校講師に転身した先生方の生き様を身近にリアルに感じたからだと思います。フリーランスとして社会に切り込んでゆく気概やタフさを学びました」

浪人経験を活かし、好きな分野を突き詰めた結果、多くの人に麻雀の魅力を届けている現在の池谷さん。確率やパズルといった数学的な要素を有し、論理思考の言語化を要するコミュニケーションツールであり、生きた心理学とも言われる『麻雀』。

浪人時代から培ってきた学びが見事に結実している、と感じました。



ニューロン麻雀スクール代表の池谷さん（写真：本人提供）

教訓：さまざまな人や書物に触れた経験が人生を形作る

（濱井 正吾 ： 教育系ライター）