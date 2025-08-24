¡Ö¶ËÆ»ÊÂ¤ß¤ÎÍÆËÆ¡×¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òÇÛ¤êÎ©¤ÁÏÃ¡ÄÂçºå¡¦À¾À®¤Î¡È¥Þ¥È¥ê¡É¤¬Çä¿Í¤äÃæÆÇ¼Ô¤òÂáÊá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¤Î¼êË¡¡×¤È¤Ï
¶áÇ¯¡¢¡ÖÂçËã¡×¤ä¡ÖËãÌô¡×¤Ê¤É°ãË¡ÌôÊª¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÌôÊª»öÈÈÁ´ÂÎ¤Î¸¡µó¿Í°÷¤Ï1Ëü4040¿Í¤È¡¢Á°Ç¯¡Ê1Ëü3815¿Í¡Ë¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌôÊªÈÈºá¤òÀìÌç¤ËÁÜºº¤¹¤ëµ¡´Ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¸üÏ«¾Ê¤ÎËãÌô¼èÄùÉô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¹âßÀÎÉ¼¡¡Ê¤¿¤«¤Ï¤Þ¡¦¤è¤·¤Ä¤°¡Ë»á¤Ï1972Ç¯¤«¤é2008Ç¯¤Þ¤Ç¤Î36Ç¯´Ö¡¢ËãÌô¼èÄù´±¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥È¥ê¡×¤È¤·¤Æ¸½¾ì°ì¶Ú¤ÇÌôÊªÈÈºá¤ÎÁÜºº¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Ê£¿ô¤Î½ñÀÒ¤â´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¹âßÀ»á¤¬¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÌôÊªÈÈºá¡×¤ä¡Ö¥Þ¥È¥ê¡×¤ÎÆâ¾ð¤ò¾Ò²ð¡£Âè1²ó¤Ï1947Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¹âßÀ»á¤¬30Âå¸åÈ¾¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÂçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Î¾õ¶·¤È¡¢¤¢¤ë¡È¶ì¤¤»×¤¤½Ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
※ この記事は高濱良次氏の書籍『マトリの独り言』（文芸社）より一部抜粋・構成。
À¾À®½ð¤ÎÄÌ¤ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤éÀ¾À®½ð¶á¤¯¤Þ¤Ç¡¢¿ô½½¥áー¥È¥ë´Ö³Ö¤ÇÌ©Çä¿Í¤¬Î©¤Á¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëµÒ¤Ë³Ð¤»¤¤ºÞ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¾¤ËÇä¿Í¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂáÊá¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¿¤à¤í¤¹¤ëÂ¾¤ÎÇä¿Í¤Ï°ìÀÆ¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å»þ¤òÃÖ¤«¤º¤·¤ÆÇä¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¾¦Çä¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÏËö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Çä¿Í¤â¡¢¤½¤Î¸å³ø¤¬¤¹¤°¤½¤Î¾ì¤Ç¾¦Çä¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤ÈÇä¿Í¤È¤Î¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈôÅÄËÜÄÌ¤ê¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö2Âæ°Ì¤ÎÆ»Éý¤Ç¡¢ÆîËÌ¤ËÌó400¥áー¥È¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ´ÖÊÕ¤ê¤Ë¡¢JRÅ·²¦»û±Ø¤ÈÆî³¤ÅÅÅ´Å·²¼Ãã²°±Ø¤È¤ò·ë¤ÖÅ·²¦»û»ÙÀþ¤¬¼Ð¤á¤Ë¸òº¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1966Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ë¡¢JR¤Î´Ä¾õÀþ¤ÈÆî³¤ÅÅÅ´¤È¤Î¸òº¹ÃÏÅÀ¤Ë¿·º£µÜ±Ø¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Å·²¦»û»ÙÀþ¤ÎÍøÍÑµÒ¤Î·ã¸º¤ËÈ¼¤¤¡¢1993Ç¯¡ÊÊ¿À®5Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï´°Á´¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ÙÀþ¤Ï¡¢À¾À®¶è¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Å·²¼Ãã²°±Ø¤Þ¤ÇÎ©¤ÁÊÂ¤ÖÌ±²È¤ä¾¦Å¹¤Ê¤É¤Î·úÊª¤Î´Ö¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤Î·ÊÉÊ¤òÇÛ¤ê¾ðÊó¼ý½¸
¤³¤ÎÈôÅÄËÜÄÌ¤ê¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤¬°ì¸®¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆî²¼¤·ÄÌ¤ê¤¬ÀÚ¤ì¤ëÊÕ¤ê¤Ë¤â¡Ö¥Ë¥åーÂçºå¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¡¢¤½¤Î¼Ð¤áÁ°ÊÕ¤ê¤Ë¤â¤â¤¦°ì¸®ÊÌ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»°¸®¤ÎÅ¹¤Ï¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¤ÎÇä¿Í¤äÃæÆÇ¼Ô¤Ê¤É¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸®¤º¤ÄÇÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ä²áµî¤ËÂáÊá¤·¤¿ÌôÊª´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤¤¤ì¤Ð³°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¶á¤¯¤ÎµÊÃãÅ¹¤ä°û¤ß²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢ÌôÊª¤ÎÌ©Çä¾ðÊó¤òÊ¹¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þÅÔ¹ç¤Î°¤¤¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ÍâÆü»öÌ³½ê¤ËÏ¢Íí¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ï¡¢Ìë¤Î7»þº¢¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤ò½ü¤¤¤ÆËØ¤É¤ÎÅ¹¤¬ÊÄ¤Þ¤ê´×»¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤½¤Î¸®Àè¤Ë¤ÏÇä½Õ¤ò°¶Àû¤¹¤ë¥Ý¥ó¡ÊµÒ¡Ë°ú¤¤Î½÷À¤¬¡¢¿ô½½¥áー¥È¥ë´Ö³Ö¤ÇÎ©¤Ä¸÷·Ê¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤é¤Ï¤½¤³¤òÄÌ¤ëÃË¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Í·¤Ð¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÃ¯Èà¤Ê¤·¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿1¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥ó°ú¤¤Î¾Ò²ð¤¹¤ë½÷¤ÈÍ·¤Ù¤Ð¡¢ÀÉÂ¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤¬´Ø¤Î»³¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·»¥Á¥ã¥ó¡¢3000±ß¤Ë¤·¤È¤¯¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë»ÏËö¤Ç¡¢¥Û¥È¥Û¥Èº¤¤ê²Ì¤Æ¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÈôÅÄËÜÄÌ¤êÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éé¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤³¤ÎÅ¹°÷¤¬Æâ½ï¤ÇÎ¢Â¦¤«¤éµ¡³£¤òÁàºî¤·¤Æ»ä¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Âæ¤Ë¶Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2¥«ー¥È¥óÄø¤Î¥¿¥Ð¥³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÐÊ¡Ê¤¿¤¿¤º¡Ë¤à¥Ý¥ó°ú¤Ï¢Ãæ¤Ë3È¢¤º¤Ä¥¿¥À¤ÇÇÛ¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¾¯¤·Î©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤ÎÁÇÀ¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Ý¥ó°ú¤¤Î²¿¿Í¤«¤¬¡¢¤½¤Î¶áÊÕ¤Î³Ð¤»¤¤ºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö¼Â¤½¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤²¿¿Í¤â¤ÎÇä¿Í¤äÃæÆÇ¼Ô¤òÂáÊá¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Ïº£¤È°ã¤¤¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÏÅÅÆ°¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¶Ì¤òºÜ¤»¡¢1¸Ä¤º¤Äº¸¤Î¿Æ»Ø¤Ç·ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é±¦¼ê¤Î»Ø¤Ç¥ì¥Ðー¤Î¶¯¤µ¤òÄ´Àá¤·¤Ê¤¬¤é¤Ï¤¸¤¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Âæ¤Î·ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤·¤Î¶ËÆ»ÊÂ¤ß¤ÎÍÆËÆ¡×¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê
¤³¤Î¡Ö¥Ë¥åーÂçºå¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï30Âå¸åÈ¾¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ÎË½ÎÏÃÄ¤òÁê¼ê¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢ÈàÃ£¤È»÷¤¿É÷ËÆ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î³Ê¹¥¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢É¡¤Î²¼¤ËÉ¦¤òÃß¤¨¡¢È±·¿¤Ï³Ñ´¢¤ê¡¢»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢ÉþÁõ¤âÈàÃ£¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤·¤Î¶ËÆ»ÊÂ¤ß¤ÎÍÆËÆ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÙÆü¡¢¤¢¤ëÅÔ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤òºÊ¤È2¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÍÆËÆ¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤éË½ÎÏÃÄ°÷¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¡¢¿ÍÇÈ¤¬³ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¬¤ê¡¢Í§¿Í¤Ê¤É¤Ë¾Ð¤¤ÏÃ¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢·ý½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡ª¡×
¤½¤Î¶ì¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤Î¸á¸å8»þº¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥åーÂçºå¡×¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹ÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤ËÎ©¤Á¡¢¶¨ÎÏ¼Ô¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂáÊá¤·¤¿ÌôÊª´Ø·¸¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾ðÊó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢1¿Í¤ÇÈà¤é¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¼þ¤ê¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Î»ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÆ°ºî¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢2Ì¾¤ÎÀ©Éþ·Ù»¡´±¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÍè¤Æ¿¦Ì³¼ÁÌä¡Ê¥Ð¥ó¡Ë¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ï¡¢ÁÜºº³èÆ°Ãæ¤Ï2¿Í1ÁÈ¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ïº£¤È°ã¤¤¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Î¤â¤È1¿Í¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾å»Ê¤â¤½¤ì¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤½¤Î¾ì¤ÇËãÌô¼èÄù´±¤Î¼êÄ¢¤ò¤½¤Î·Ù»¡´±¤¿¤Á¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¿ÈÊ¬¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤¬¾ì½ê¤À¤±¤Ë¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡×¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾ðÊó¼ý½¸³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤È¹Í¤¨¡¢²¿¤Î¸À¤¤Ìõ¤â¤»¤º¤Ë¤½¤Î¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢»ä¤È·Ù»¡´±¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë·Ù»¡´±¤â¥Þ¥º¥¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¶á¤¯¤ÎÏ©ÃÏ¤Ë»ä¤òÍ¶Æ³¤·¡¢¤½¤³¤Ç»ä¤Î°áÉþ¤Î¾å¤«¤é¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤Î1¿Í¤¬»ä¤Î¸å¤í¥Ý¥±¥Ã¥ÈÊÕ¤ê¤ò¤Þ¤µ¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢²¿¤«ÉÔ¿³¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¼ê¾û¤ò¿¨¤ê¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢·ý½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¡¢Ëµ¤Ë¤¤¤¿Æ±Î½·Ù»¡´±¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Ð¡¢²¿¤Î¸À¤¤Ìõ¤â¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¼þ¤ê¤Î¼ÔÃ£¤òÌµ»ë¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¼êÄ¢¤òÄó¼¨¤·¤Æ¿ÈÊ¬¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ðÊó¼ý½¸Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿2Ì¾¤Î·Ù»¡´±¤ÎµÉ¶Ã¤·¤¿°Õ³°¤Ê´é¤Ä¤¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¿´¤Î±üÄì¿¼¤¯¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£