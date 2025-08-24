

カードコーナーではブラックジャックやバカラも楽しめる（写真：編集部撮影）

【写真】パチンコ好きにはたまらない、最新型のパチンコ台がズラリ

機能訓練を目的に、体操や塗り絵・折り紙などのレクリエーションを行うデイサービスが多い中、ユニークな仕掛けで多くの高齢者の心をつかんでいるのが、全国で20施設を展開する「ラスベガス」だ。パチンコ、麻雀、ブラックジャックやポーカー……。ゲームで“遊んでいる”だけなのに、なぜか要介護者がみるみる元気になる「ラスベガス」の舞台裏を探った。

カジノさながらの"非日常空間"

玄関扉を開けた瞬間、目に飛び込んできたのは、きらびやかなパチンコ台。フロア中央部にはゴージャスな照明に照らされた、全自動麻雀卓が並ぶ。そして、奥のスペースにはブラックジャックやポーカーが楽しめるテーブルも設えられている。

非日常の空気が漂うこの場所は、東京・町田にある「ラスベガス」。その名の通り、ラスベガスのカジノをモチーフにしたデイサービス施設である。

入り口からカジノをイメージした造りに。デイサービス施設とは思えない雰囲気（写真：編集部撮影）

午後1時。軽快な音楽がフロア内に流れ出した。レディー・ガガの『Born This Way』だ。

「はい、それではみなさん！ ベガストレッチを行いますよ！」

昼食を終え、ゆったりとくつろいでいた高齢者たちが、スタッフのかけ声のもとストレッチを始めた。アップテンポな曲に合わせて腕を伸ばしたり、太ももを上げたりとなかなかの運動量だ。



まずはストレッチからスタート。ストレッチに参加すると施設内で使う疑似通貨をもらえる仕組みで、参加意識が高まる（写真：編集部撮影）

専任のアスレチックトレーナーが考案した「ベガストレッチ」が行われるのは、午前10時と午後1時の1日2回。ストレッチに参加すると、施設内通貨の2万ベガスが獲得でき、パチンコや麻雀、カードゲームなどさまざまなレクリエーションへの「ゲーム料」として使用できる。



ストレッチをすると疑似通貨が配られる（写真：編集部撮影）



“疑似通貨”のベガス。金銭はもちろん、物やサービスへの交換も不可だ（写真：編集部撮影）

思い思いに楽しむ「大人の遊び場」

ストレッチ後は、それぞれが好みのレクへ。麻雀卓で対戦を始めるグループもあれば、黙々とパチンコに打ち込む人も。取材時は、利用者の姿は見えなかったが、採点方式のカラオケで点数を競い合うこともできるそうだ。



麻雀でトップになると10万ベガスがもらえるというから、皆さん真剣（写真：編集部撮影）



パチンコ好きにはたまらない、最新型のパチンコ台がズラリ（写真：編集部撮影）



シアタールームでゆっくり野球観戦や映画鑑賞もできる（写真：編集部撮影）

その日、ひときわ盛り上がっていたのがカードゲームの一団。ポーカーの一種、「テキサス・ホールデム」が始まったばかりだった。

「私、ポーカーやるの、初めてなんですよ。できるかな」

和気あいあいとした空気が流れつつも、ベテラン勢の目は勝負師のような鋭さ。笑顔の奥で巧みに駆け引きする姿は、まさにカジノを楽しむ大人の社交場という雰囲気だった。



「ギャンブル依存症になるのでは？」と心配の声も多かったが、これまでに依存症になった方は1人もいないそう（写真：編集部撮影）

驚いたのは、ここに居る誰もが要介護者に見えないことだった。

立ち上がりや移動、入浴の際にはスタッフの介助が入るものの、それ以外は介助の手を借りることなく、おのおのが好きなゲームに夢中になっている。その様子はデイというより、シンプルに「遊びに来ている」かのようだった。

「行きたくない！」を全部なくした施設づくり

「『あそこのデイには行きたくない！』。そう思われる要素をとにかく全部なくしたんです」

そう語るのは、運営会社の日本シニアライフ株式会社・代表取締役社長の森薫さん。2013年に日本初の「カジノ型デイ」を開業した立役者だ。



「デイを“仕方なく”行く場所から、自ら“行きたい！”と思える場所にしたかった」と森社長（写真：編集部撮影）

事業化のきっかけは、介護事業所で現場責任者をしていた頃の、苦い経験だった。

「あるとき、ケアマネジャーから、『なかなか家から出たがらない』という要介護の男性を紹介されました。このままだとご本人の体力も落ちてしまうし、ご家族の介護負担も増してしまう。ご家族も心配なさっていたので、デイにお誘いしてみたのです。

案の定、抵抗感を示されたので、『今日は面白いところに行きましょう！ 森が居るので絶対面白いですから』とお伝えすると、渋々オーケーしてくださって。でも、施設に着いた途端、『騙したな！ 帰る！』と怒鳴られ、やむなく昼食後に帰宅となりました。

ご家族からは『午前中だけでも出られてよかった』と感謝されましたが、その後、再び家から出なくなってしまったことが本当に申し訳なくて。そのことがずっと心の奥に引っかかっていたのです」（森さん）

森さんの心の引っかかりは、ほかにもあった。デイの利用者は、「楽しいから」「面白いから」といった前向きな動機ではなく、家族に言われて「仕方なく」来る人が多かったことだ。こうした現状に胸を痛めていた森さんは、「高齢者が自ら行きたいと思える場所を作れないか」と思うようになった。

そこでヒントになったのが、2012年のアメリカ視察時に見た、ラスベガスでの光景。杖をつこうと、車椅子であろうと、カジノを思いきり楽しむ高齢者の姿を見て、「これだ！」と直感。カジノさながらの遊びを取り入れれば多くの高齢者の心をつかめると確信した。

利用者からのクレームを材料に一新

施設運営にあたり、最も重要視したのは利用者から受け取ったクレームの数々だ。

「病院のような雰囲気が嫌」という声に対しては、内装、インテリアをカジノにふさわしい華やかなものに変更。介護用ベッドもなくし、リクライニングソファを導入した。

「スタッフがポロシャツやジャージを着ていると、いかにも介護されている感じがして嫌だ」――。

そんな声に応えるべく、ユニフォームを一新。男性スタッフはディーラー風のベストをまとい、女性スタッフは品格とホスピタリティあふれる装いを意識した。特に女性用のユニフォームで参考にしたのは、シンガポール航空のCAの制服だ。



細部にわたり、「介護感」を排除。ユニフォームも利用者に好評だそう（写真：編集部撮影）

認知症予防のため、多くのデイ施設が行っている足し算・引き算などの「計算ドリル」も廃止した。「こんなことをやらせてバカにしてるのか？」と怒り出す人や、逆に計算がおぼつかなくて落ち込む人もいたからだ。

「それって誰も幸せにならないと思ったので、潔くなくそうと。その代わりに導入したのが、施設内通貨の“ベガス”なんです」（森さん）

ストレッチに参加したり、ゲームに勝ったりするとその分のベガス紙幣が支払われ、次のゲームに使うことができる。それによって、自然と遊びの中で収支の計算をする“仕掛け”を作ったという。



赤い手帳は「パスポート」と呼び、家族との連絡帳として使用。その日のゲームの勝ち負けの集計やこれまでのベガス残高なども記されている（写真：編集部撮影）

「そもそもなぜ、介護が必要になると計算力が衰えてしまうかというと、自分で買い物に行かなくなるなど、生活の中でお金を使う機会が減ってしまうから。

だからこそ、あえて“お金”をテーマに扱おうと思ったんです。本物のお金じゃなくても皆さんお札が増えると嬉しいみたいで、どんどん貯めて億万長者になっている方もいらっしゃいます（笑）」（森さん）



利用者の海老沢春美さんも億万長者の一人。高額所得のトップテン入りした人しかもらえない黒いパスポートとともにニッコリ（写真：編集部撮影）

計算の機会はゲームの中にも。ディーラーとプレイヤーが点数を競い合う「ブラックジャック」では四則計算をするほか、麻雀でも点数計算をするなど、数字を扱う場面が多々ある。それに、どのゲームも頭と手先を使うため、脳機能の回復・向上に大いに役立つ。

同施設のプログラムは、すべて「遊び」のように見えて、実は「機能訓練」を目的に綿密に設計されているのも特長の一つだ。

「税金を遊びに使うな」との批判も

開業当初は、「税金を遊びに使うとは何事か」などの批判も多かった。

「税金を使うからこそ、僕らは結果を出さなくちゃいけない。その想いを常にスタッフと共有しながら、ご利用者の方々、一人ひとりと向き合ってきました」（森さん）

その結果は数字にも表れている。利用者の要介護度の維持・改善率が2年後で約82％と、非常に高く、要介護度5から3、あるいは4から3など介護度が下がる人が続出している。

通い始めて6年目になる鈴木健之さん（84歳）もその一人。要介護度が4から3に下がり、経過も順調だという。

「初めて見学に来たときは驚いたね。こんな場所があるのかって。もともとパチンコも麻雀も好きだったから、ここなら楽しめるかもと思った。家に居たときより体が動くようになったし、一日がうんと短く感じるようになったよ」と、頬をゆるませる。今は週2日のラスベガス通いが日々の楽しみになっているそうだ。



毎回パチンコと麻雀を楽しむという鈴木さん（写真：編集部撮影）

「介護の現場を見てきて感じることですが、特に高齢者は気力がなくなるとあっという間に食欲がなくなり、足腰も弱り、それによって介護度が上がってしまうケースも少なくありません。逆に気力を取り戻せば、食欲も足腰の力もみるみる湧いてくる。そうして車椅子から歩行ができるようになった方を数多く見てきました。

気力を取り戻すきっかけは、その人にとっての生きがいや楽しみを見つけること。僕らは病気を治すことはできませんが、生きがいや楽しみを提供することで元気になっていただくのが使命だと思っています」（森さん）

利用者の家族からも、「家ではしゃべらなかった父が明るく話すようになった」「認知症で何もできないと思っていたけれど、麻雀を楽しむ父の姿を見て嬉しくなった」などの声も。

なかには、「やっと本人に合うデイサービスが見つかった」と涙を流す家族もいるそうだ。

特に男性の場合、「介護を受けていることを周囲に知られたくない」「子どもっぽいレクが嫌だ」などの理由から、デイの利用を控えてしまう人も多い。

だが、ラスベガスでは月間の利用者数、約1300名（全店舗）のうち、7割を男性の利用者が占める。一般的なデイ施設の場合、男性利用者の数は2割程度であるというから、その差は歴然だ。

森さんは「男性向けに作ったわけではない」と強調するが、この強みが店舗拡大の大きなカギに。現在は関東、中部、九州地区を中心に20店舗展開し、年内にさらに1店舗開業予定だ。



「デイ通いをご近所に知られたくない」との声に応え、送迎車はロゴだけを施した黒いワンボックスカーを使用（写真：編集部撮影）

海外視察で見た“選べる暮らし”を日本でも

開業前、海外の介護事情を調査するべく、ラスベガスやフロリダのサンシティなどリタイアメントコミュニティも視察してきたという森さん。当時のことをこう振り返る。

「『介護保険のないアメリカでは、高齢者の暮らしはどうなっているのだろう？』と、現地に向かうと思わぬ発見がありました。どの高齢者も生き生きとしていて、『カジノが好きだからラスベガスに住み始めた』『海沿いで暮らしたいから西海岸に引っ越してきた』など、住まいも日々の過ごし方も多様な選択肢の中から自分で選び、人生そのものを楽しんでいるように見えたのです」（森さん）

一方、国内に目を向けると、全国に4万3000ものデイ施設がありながら、サービス内容は画一的で選択肢が乏しい。「自分で選びたくても選べない現状」に強い課題感を持ったという。

「カジノ型デイ」は、そうした課題への、森さんなりの一つの答えでもある。

「もちろんパチンコや麻雀が好きな方もいれば、苦手な方もいるでしょう。大切なのは、自分の意思で選べるだけの多様な選択肢があること。僕らはその選択肢の一つとして、選ばれる努力をし続ける必要があるのだと思います」（森さん）

（伯耆原 良子 ： ライター、コラムニスト）