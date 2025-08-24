¡Ú Number_i¡¦´ßÍ¥ÂÀ ¡Û ¡Ö¤³¤ì¤â¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡ª¡ª¡× ¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¡õ¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤â
Number_i¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
9·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢8·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Digital Single¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤â¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È£·Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬Áð¸¶¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÐÊ¤à»Ñ¤ä¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë¾å¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢£³¿Í¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ë»Ñ¡¢Áð¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤Ö¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤É¤³¤í¤«¡¢°ìÀ¸¸«Â³¤±¤ë¤è¡Á¡Á♥¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¦¡Ö¤ï¡¼¤¤¡¡¤ï¡¼¤¤¡¡¤ï¡¼¤¤¡¡´ß¤¯¡¼¤ó♡¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♥♥♥¡×¡¦¡Ö´ß¤¯¤óÂô»³¥ª¥Õ¥·¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♥¡¡¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤É¤Î´ß¤¯¤ó¤âÁ´Éô¹¥¤¡ªÂç¹¥¤♥¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
