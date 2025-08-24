¡Ú´ÚÎ®¡Û£¸¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×UNIS¡¢¾å³¤¤ÇÂçÀ¹¶·¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×UNIS¡Ê¥æ¥Ë¥¹¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤ÆÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤¤¿¡£¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î2Éô¹½À®¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¸áÁ°¤ÎÉô¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î1ÂÐ1¤ÎÀÜ¿¨¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶á¤¯¤Ç²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤â»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤·¤¿¡£¤á¤ó¤Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Í×ÀÁ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤°ì»þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¸á¸å¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBN¤Ï24Æü¡ÖÇ®¤¤´¿¸Æ¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿UNIS¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤Ï¡Ø¾å³¤¤ËËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¾å³¤Ë¬Ìä¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤âÍè¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿UNIS¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎF¡õF¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö½é¤á¤ÆË¬Ìä¤·¤¿¾å³¤¤À¤¬¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿°ìÆü¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÏÉñÂæ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¸ø±é¤Ç¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇEverAfter¡Ê¥¨¥Ð¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤ÈºÆ¤Ó²ñ¤¨¤ëÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
º£Ç¯¡¢UNIS¤Ï2ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSWICY(¥¹¥¦¥£¥Ã¥·¥å)¡×¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖShaking My Head(¥·¥§¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ø¥Ã¥É)¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÉñÂæ¤Ç³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6·î¤Ë¤Ï¡Ö2025UNIS FANCON ASIA TOUR¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¡¢¥Þ¥Ë¥é¸ø±é¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
¤Þ¤¿21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025K¥ï¡¼¥ë¥É¥É¥ê¡¼¥à¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½÷À¥°¥ë¡¼¥×¿Íµ¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£