µþÅÔ¡¦¶Ó»Ô¾ì¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ªÂÝÄí¤ä¸Ï»³¿å¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÈÁµ¤ÎÈþ¡É¤ò³Ú¤·¤à¿·´¶³Ð¥É¥ê¥ó¥¯¤ËÃíÌÜ
µþÅÔ¤Ï¤É¤Îµ¨Àá¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢ÌÚ¡¹¤¬¿§¤Å¤¯½©¤ÏÆÃ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊµþÅÔÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖA DROP OF ZEN ¥Ò¥È¥Æ¥¥ÎÁ·¡×¤¬¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤â³Ú¤·¤¤¶Ó»Ô¾ì¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¿·´¶³Ð¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
µþÅÔ¡¦¶Ó»Ô¾ì¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·´¶³Ð¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥ó¥É
8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢µþÅÔ¤Î¿©¤¬½¸¤Þ¤ë¶Ó»Ô¾ì¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖA DROP OF ZEN ¥Ò¥È¥Æ¥¥ÎÁ·¡×¤Ï¡¢¡ÈÏÂ¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¿·´¶³Ð¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤À¤·¤äËõÃã¤Î¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë¡¢Áµ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÈÆüËÜ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÂ¿©¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¤À¤·¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×
¤À¤·¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ö¶Ì¤Í¤®¤È¶å¾ò¥Í¥®¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ¡×¡ÊÀÇ¹þ980±ß¡Ë¤ÏÏÂ¤Î¤À¤·¤Î¼¢Ì£¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¶Ì¤Í¤®¤ÈÄ¹¥Í¥®¤Î»Ý¤ß¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÂ¿©¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
¤ªÍÈ¤²¤Î¥¯¥ë¥È¥ó¤ä¶å¾ò¥Í¥®¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ¡Ê¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤ÎÉ¹¡Ë¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¸Ï»³¿å¤ÎÄí¤òÄ¯¤á¤ë¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ÖËõÃãÁ·¡×
ËõÃãÁ·¡Ö¸Ï»³¿å¤òÌ£¤ï¤¦ÁµÄíËõÃã¥é¥Æ¡×¡ÊÀÇ¹þ980±ß¡Ë¤Ï¡¢ËõÃã¥é¥Æ¤Ë¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¤ò½Å¤Í¤ÆÀþ¤òÉÁ¤¡¢ßÕ¤êÇò¶Ì¤ä±öÆ¦¤Ç¸Ï»³¿å¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¡¢ËõÃã¤Î¹á¤ê¤È¥³¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Äí¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Õ¥§¡ÖÂÝ²ÖÁ·¡×
ÂÝ²ÖÁ·¡ÖËõÃã¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ÎÂÝÄí¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡ÊÀÇ¹þ780±ß¡Ë¤Ï¡¢ËõÃã¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ÇÂÝÄí¤ò¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Çºé¤¯²Ö¤òÉ½¸½¡£
¾®¤µ¤ÊÄí¤ò¤È¤¸¤³¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Í·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¤è¡£
ßÕ¤êÇò¶Ì¡¢¹õÂçÆ¦¡¢±ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÏÂ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
µþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢»¶ºöÅÓÃæ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£A DROP OF ZEN ¥Ò¥È¥Æ¥¥ÎÁ·
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¶Ó¾®Ï©ÌøÇÏ¾ìÅìÆþ¥ëÅìµû²°Ä®167
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30¡Á18:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤· ¢¨¤ªËß¡¢Ç¯Ëö¤ËµÙ¶È¤¢¤ê
Instagram¡§¡÷a_drop_of_zen
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶Óº´ÃÝÀ¸²ÖÅ¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
