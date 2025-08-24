²£ÉÍFM¡¢²£ÉÍ¥À¡¼¥Ó¡¼°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ç¿·¤¿¤Ë1¿Í½èÊ¬¡Ä¹ç·×73¿Í¤¬Ìµ´ü¸ÂÆþ¾ì¶Ø»ß¤Ë
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï23Æü¡¢7·î9Æü¤ÎJ1Âè23Àá¡¦²£ÉÍFCÀï¤Ç¶Ø»ß¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼1¿Í¤ËÌµ´ü¸ÂÆþ¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½èÊ¬¼Ô¤Ï¹ç·×73¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¤¿½èÊ¬ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï1¿Í¡£Åö³º¼Ô¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ï¡Ö½¸ÃÄ¤Ç¤Î°Ò³Å¡¢Ä©È¯¹Ô°Ù¡¢»î¹ç±¿±ÄË¸³²¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£23Æü¤Ë»ö¾ðÄ°¼è¤ÈÇ°½ñ¤ÎµÆþ¡¢½èÊ¬ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ëÌµ´ü¸ÂÆþ¾ì¶Ø»ß¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï7·î14Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤Î²£ÉÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö½¸ÃÄ¤Ç¤Î°Ò³Å¡¢Ä©È¯¹Ô°Ù¡¢»î¹ç±¿±ÄË¸³²¡×¤ò¤·¤¿57¿Í¤È¡Ö²Ö²Ð¡¢È¯±ìÅû¤Î»ÈÍÑ¡¢½¸ÃÄ¤Ç¤Î°Ò³Å¡¢Ä©È¯¹Ô°Ù¡¢»î¹ç±¿±ÄË¸³²¡×¤ò¤·¤¿2¿Í¤Ø¤ÎÌµ´ü¸ÂÆþ¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ±21Æü¡¢¡Ö½¸ÃÄ¤Ç¤Î°Ò³Å¡¢Ä©È¯¹Ô°Ù¡¢»î¹ç±¿±ÄË¸³²¡×¤ò¤·¤¿10¿Í¤ËÆ±¤¸½èÊ¬¤ò²¼¤·¡¢º£·î19Æü¤Ë¤Ï¡Ö½¸ÃÄ¤Ç¤Î°Ò³Å¡¢Ä©È¯¹Ô°Ù¡¢»î¹ç±¿±ÄË¸³²¡×¤ò¤·¤¿3¿Í¤ËÆ±ÍÍ¤Î½èÊ¬¤òÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤Ë1¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ç·×73¿Í¤¬Ìµ´ü¸ÂÆþ¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
