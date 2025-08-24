Ý¯°ææÆ¡¢Íò5¿Í¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö»£±ÆÈëÏÃ ³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¡¦»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ö1Æü1Æü¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/24¡ÛÍò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¡¢8·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Öwith MUSIC¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Æ±¶É·Ï¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×¤Ç¤Î¥é¥Ã¥×¥á¥É¥ì¡¼´ë²è¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÍò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò4¿Í¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½¸·ë
Ý¯°æ¤Ï¡¢7·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×Æâ¤Î¥é¥Ã¥×¥á¥É¥ì¡¼´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¡¦RIP SLYME¤È¥³¥é¥Ü¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÝ¯°æ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖRYO-Z¤¯¤ó¡¢ILMARI¤¯¤ó¡¢SU¤µ¤ó¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¤Ç¤ÏÝ¯°æ¤¬¼«ºî¤Î¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¡ÖÑ¨±Û¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸¬Â½¤ò¹þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ý¯°æ¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£»×¤¤½Ð¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ý¯°æ¤Î¥é¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤è¤ê1¾®ÀáÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤´ËÜ¿Í¤Îµö²ÄÆÀ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢³Ú²°¤Ë¤´°§»¢¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Áý¤ä¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¶¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¡ØOne¾®ÀáÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¡Ø¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¡¢°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¤¤¤·Á¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤âÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈRIP SLYME¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤«¤Ä´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú²°¤Ë¤´°§»¢¹Ô¤Ã¤¿¤éÁ´°÷¤Ç¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×¤ÎRIP SLYME¤Î³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£ËÍ¤éÍò¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÂ·¤Ã¤Æ´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ã¤Æ1Æü1Æü¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È1Ç¯¸ÂÄê¤ÎºÆ½¸·ë¤È¤Ê¤Ã¤¿RIP SLYME¤ÈÍò¤ò½Å¤Í¡¢¡ÖËÍ¤é5¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ë¥Î¡ÊÆóµÜÏÂÌé¡Ë¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤ÐÁêÍÕ¡Ê²íµª¡Ë¤¯¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¡£5¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ñÏÃ¤·¤Æ¤ë¡×¤È»£±ÆÁ°Æü¤ËÍò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò4¿Í¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½¸·ë
¢¡Ý¯°ææÆ¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×¤Ç¤ÎRIP SLYME¥³¥é¥ÜÎ¢ÏÃ¤ò¹ðÇò
Ý¯°æ¤Ï¡¢7·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×Æâ¤Î¥é¥Ã¥×¥á¥É¥ì¡¼´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¡¦RIP SLYME¤È¥³¥é¥Ü¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÝ¯°æ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖRYO-Z¤¯¤ó¡¢ILMARI¤¯¤ó¡¢SU¤µ¤ó¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ý¯°æ¤Î¥é¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤è¤ê1¾®ÀáÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤´ËÜ¿Í¤Îµö²ÄÆÀ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢³Ú²°¤Ë¤´°§»¢¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Áý¤ä¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¶¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¡ØOne¾®ÀáÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¡Ø¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¡¢°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¤¤¤·Á¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤âÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈRIP SLYME¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡Ý¯°ææÆ¡¢Íò5¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹
¤Þ¤¿¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤«¤Ä´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú²°¤Ë¤´°§»¢¹Ô¤Ã¤¿¤éÁ´°÷¤Ç¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×¤ÎRIP SLYME¤Î³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£ËÍ¤éÍò¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÂ·¤Ã¤Æ´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ã¤Æ1Æü1Æü¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È1Ç¯¸ÂÄê¤ÎºÆ½¸·ë¤È¤Ê¤Ã¤¿RIP SLYME¤ÈÍò¤ò½Å¤Í¡¢¡ÖËÍ¤é5¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ë¥Î¡ÊÆóµÜÏÂÌé¡Ë¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤ÐÁêÍÕ¡Ê²íµª¡Ë¤¯¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¡£5¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ñÏÃ¤·¤Æ¤ë¡×¤È»£±ÆÁ°Æü¤ËÍò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û