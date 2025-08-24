ドジャースの救援陣は仲が良い。今年メジャーに昇格したばかりのルーキーも中堅もベテランも、みんな一緒によく話し、よく笑う。いつも笑顔で皆の話に耳を傾け、絶妙なタイミングで相づちやジョークを入れるのが、チーム最年長のカービー・イエーツ投手（３８）だ。

１５０キロ超の直球とスプリットを軸に、パドレス時代の２０１９年に４１セーブを挙げてセーブ王を獲得。昨季はレンジャーズで７勝２敗３３セーブ、防御率１．１７をマークして今年１月末にドジャースに加入した。だが、５月に右太もも裏を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。３週間後に復活したが、８月に入ると腰の痛みで再びＩＬ入りし、現在は８月中の復帰を目指したリハビリの最終段階にある。

「今回のことは本当につらい。ようやく夢見てきたチームに入ったから、みんなの期待に応えたいのに、それができずにフラストレーションを感じている」と悔しそうな表情を見せる。年齢を重ね、変化しつつある肉体への対応も迫られていることも事実で「これまで下半身の故障や問題を抱えたことは一度もなかった。それが年齢のせいなのか、昨オフのトレーニングが悪かったのかは分からない。ただ、３７歳の時の方が、３８歳の今よりも良い状態に感じていた」と話す。

不屈の男だ。これまでに０６、２１年と２度のトミー・ジョン手術を受けた。特にセーブ王を獲得した後に受けた２度目は、トップコンディションに戻すまでに約３年間を要した。それでも「もう野球は諦めよう」と思ったことは一度もないという。

「この競技は疑念に満ちている。マウンドに上がって自分を疑うこともあるし、もう戻れないのではないかと思うこともある。でも俺は、そういう疑念をうまく排除することができた。自分は戻れないとか、もうできないと思ったことは一度もなかった。結局は一歩一歩、進み続けるしかないのだから」

諦めずに続けるために必要なのは、「決意」だという。「何かをやろうと自分を信じることができれば、毎回ではなくても大抵は実現できる。そして、決意をした上で、良いプレーをしなければならない。ただプレーするのではなく、良いプレーをし続ける。気を抜くことはできない。リラックスしすぎることも許されない。それがメジャーだ」

体の痛みを抱え、年齢に応じて調整を変え続けていても野球を続ける理由は。そう尋ねると「野球をしているときが一番楽しいから。それに、野球は人生について教えてくれる」と続けた。

「野球は失敗を学ばなければならない数少ないスポーツのひとつ。失望することを学び、何かに向かって努力しても必ずしも成功しないことに、どう向き合うかを学ぶ。それと同時に、努力して目標を達成したとき、どれほど報われたと感じられるかも学ぶことができる。野球にはそうした人生の教訓がたくさん含まれている」

そういえば…と思って聞いてみた。ともにトミー・ジョン手術を２度経験して復帰した投手として、大谷から何か相談されたことがあるか。

「ない（笑）。もし彼が求めれば、俺は喜んでアドバイスをするよ。でも、彼にはその必要がないと思う。自分が毎日何をすべきか、どう感じたいかをよく理解しているからね」

経験豊富で、観察眼にも優れる。言葉のみならず背中でも“語れる”ベテランの存在は、若い選手が多いド軍で何よりの財産だ。（村山みち通信員）

◆カービー・イエーツ（Ｋｉｒｂｙ Ｙａｔｅｓ）１９８７年３月２５日、米ハワイ州生まれ。３８歳。２００５年のアマチュアドラフト２６巡目でＲソックスから指名を受けるも、ヤバパイ大に進学。０９年にレイズと契約し、１４年にメジャーデビュー。ヤンキース、エンゼルスを経て、１７年にパドレスへ移籍。１９年に４１セーブを挙げてセーブ王を獲得。２５年１月に１年１３００万ドル（約１９億円）でドジャースに入団。１７８センチ、８９キロ。右投左打。