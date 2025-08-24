ガソリンスタンドで給油のために待つ車の列＝２２日、ロシア・ウラジオストク/Tatiana Meel/Reuters

（ＣＮＮ）ウクライナによるロシアの製油所への攻撃が急増し、ロシア国内のガソリン価格が記録的な高値に達している。ロシア政府は供給不足に対処するためガソリン輸出を禁止したが、影響を抑えきれていない。

ウクライナは無人機による製油所やポンプ場、燃料列車への攻撃を強化。ロシアの軍事力に打撃を与えるだけでなく、ロシア国民の日常生活を揺さぶる狙いもある。夏は自動車の利用や農作業でガソリン需要が最も高まる時期だ。

ＣＮＮの集計によれば、ウクライナの無人機は今月だけで少なくとも１０カ所の主要なエネルギー施設を攻撃した。

この戦略は功を奏しているようだ。ウクライナの情報機関によると、標的となった製油所の処理能力は年間４４００万トン以上で、ロシアの生産能力の１０％超に相当する。

標的の一つは南部ボルゴグラードにある大手石油会社「ルクオイル」の製油所だった。ＣＮＮは８月１４日未明に攻撃を受けた同製油所から立ち上る雲の位置を地理的に特定した。ロシア国防省も被害を認めた。同製油所は１９日にも再び攻撃を受けた。

サラトフ州やロストフ州の施設も攻撃された。ウクライナ軍によれば、ロストフ州の製油所では攻撃から２日以上経過した２３日も火災が続いている。

クリミア半島を含む複数の地域でガソリン不足が報告されている。ロシアが任命したクリミア自治共和国のアクショーノフ首長はガソリン不足について「物流上の問題」とし、政府が必要な量のガソリン購入や価格の安定のためにあらゆる措置を講じていると説明した。

クリミアの親ウクライナ団体「黄色いリボン」の活動家はＳＮＳへの投稿で、最も人気のあるグレードのガソリンが消えてしまったが、「これはロシア経済に対する無人機の良い働きの結果だと理解しているので悲しむことはできない」と述べた。

政府の補助金にもかかわらず、ロシアの消費者はガソリンスタンドで支払う金額が増えている。卸売価格はサンクトペテルブルクの取引所では今月だけで約１割上昇、年初からは５割近く値上がりしている。

こうした価格上昇の大部分は消費者に転嫁されており、特に極東地域で影響が大きい。ロシア政府は７月にガソリンの輸出を禁止したが、これが原油の輸出が増加する要因となったため、専門家は少なくとも１カ月は状況の改善が見込めないと予測している。

軍の主な需要はディーゼル燃料であるため、影響は比較的小さい。

ウクライナの軍と情報機関は無人機やミサイル、破壊工作による長距離攻撃を展開している。ウクライナによれば、長距離攻撃による被害額は今年だけで総額７４０億ドル（約１０兆円）に達した。攻撃の約４０％がロシア国内５００キロ以内で起きたとしている。

こうした主張を検証することは不可能ではあるものの、製油所や貯蔵タンク、ポンプ場がここ数カ月で受けた被害を示す視覚的な証拠は数多く存在する。こうしたインフラの修復は欧米の制裁によって困難なものとなっている。

ウクライナ当局が先週発表した報告書によれば、ロシア企業は国内の石油不足に対処するため、ベラルーシから緊急に石油を購入しているという。ベラルーシ国営の製油企業も、ロシア市場におけるベラルーシ産の石油製品への関心が急激に高まっていると明らかにしていた。

ウクライナはロシアの原油輸出を妨害しようとしている。ハンガリーやスロバキアにロシア産原油を送る「ドルジバ」パイプラインも攻撃対象となった。ハンガリーとスロバキアは欧州連合（ＥＵ）加盟国だが、ロシアとは良好な関係を維持している。両国は、こうした攻撃はロシアに打撃を与えているのではなく、ハンガリーとスロバキアに打撃を与えていると訴えた。

米国のトランプ大統領も介入し、ハンガリーのオルバン首相宛ての手書きのメモで、パイプラインでの混乱ついて「非常に怒っている」と伝えた。

だが、前線で圧力を受けているウクライナにとって、ロシアの重要なエネルギー産業への攻撃は、最終的にはロシアの勝利は揺るがないというロシア側の主張に対抗する手段となっている。

ウクライナは長距離兵器の増強を図っており、先週には国産の巡航ミサイル「フラミンゴ」を公開した。毎月２００発の生産を目指している。

軍事専門家は、精油所の蒸留塔のような脆弱（ぜいじゃく）な標的に対し、フラミンゴは半径３８メートル以上に致命的被害を及ぼす威力があると分析している。