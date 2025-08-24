ÄìÉô¤Ë¤â¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¡ªCAFE OHZAN¡ÖÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×
CAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¤¬¡¢2025Ç¯8·î20Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¶äºÂ»°±ÛÅ¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤òÀè¹ÔÈÎÇä¡ª
CAFE OHZAN¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×
²Á³Ê¡¡ ¡§ 1,485±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º ¡§ Å¸³«»þ¡§W395¡ßD120¡ßH390mm¡¡¸ªÉ³¡§550mm
È¯ÇäÆü ¡§ 2025Ç¯8·î20Æü(¿å)
¢£ÈÎÇäÅ¹¾ðÊó
¢¨¶äºÂ»°±ÛÅ¹¤ª¤è¤ÓCAFE OHZAN¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡£
¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
Ä¾±ÄÅ¹
¡¦¶äºÂ»°±ÛÅ¹
¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¹¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëCAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¡£
µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²Æ¾ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¿§¤äÊÁ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÄê´üÅª¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¿·ºî¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ç¾®²ÖÊÁ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë²ÖÊÁ¤È¾å²¼¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿§Ì£¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂç¿Í¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢CAFE OHZAN¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¾åÉô¤Ë¤Ï·ä´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îäµ¤¤òÆ¨¤µ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÝÎäºÞ¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤òÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢2¡Á3»þ´Ö¤Û¤É¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢2L¥µ¥¤¥º¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬3¤Ä¤Û¤ÉÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ªÉ³¤Ï55cm¤È¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ëÄ¹¤µ¡£
Æü¾ï¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤â»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
ÄìÉô¤Ë¤â¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ò¤È¤ÄÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¡¢¤µ¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤â¤¦²Æ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡£
»ý¤Á±¿¤Ö¤Ê¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
CAFE OHZAN¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢Âç¿Í¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡£
