Ã¸Ï©µí¤Î¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¥º¡×
¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)¡Á7Æü(Æü)¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤ò±¿¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¥º¡×
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§Ã¸Ï©Åç¤ÇÍ¼Æü¤È±²Ä¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥í¤Î²»³Ú²È¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤à¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°
³«ºÅÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)¡¢9·î7Æü(Æü)
¼õÉÕ³«»Ï¡¿16:45¡¡VIPÀÊ¾èÁ¥¡¿17:00¡¡¼«Í³ÀÊ¾èÁ¥/17:15
½Ð¹Ò»þ¹ï¡¿17:45¡¡Æþ¹Ò»þ¹ï¡¿18:45
½êÍ×»þ´Ö¡¡¡§Ìó60Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§Ê¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»ÔÊ¡ÎÉ¹Á(Æ»¤Î±ØÊ¡ÎÉ)
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡¡¡§Æ»¤Î±ØÊ¡ÎÉ¼þÊÕÃó¼Ö¾ì(ÌµÎÁ)
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡§100Ì¾(ÀèÃå½ç)
³«ºÅ¾ò·ï¡¡¡§±«Å·¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß(ÅöÆü12:00º¢¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹)
ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)
¼«Í³ÀÊ¡¡¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å6,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸3,000±ß¡¢ÍÄ»ù ÌµÎÁ
¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Ã¸Ï©µí¤Î¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹(¾èÁ¥¸å¤ËÁ¥Æâ¤ÇÄó¶¡)¡¢
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯(¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¶Ì¤Í¤®¥¹¡¼¥×)
¢¨ÍÄ»ù¤ÎÊý¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
VIPÀÊ¡¡¡¡ ¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å 15,000±ß(14Ì¾ÍÍ¸ÂÄê)
¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡¡§²Ú¤ä¤«¤Êµ®ÉÐ¼¼¤ÇÃ¸Ï©Åç¤Î¿©ºà¤ò¤¤¤«¤·¤¿ÍÎ¿©ÎÁÍý¤È
Ã¸Ï©Åç»º¤Î¤ª¼ò¤ä¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥óÎÁÍý¡§Ã¸Ï©µí¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥(130g)¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹
¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡§Ã¸Ï©Åç»ºÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À(¼«²ÈÀ½¥Ù¡¼¥¸¥å¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°)¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö&À¸¥Ï¥à¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¡¢³¤Ï·¤Î¥°¥ê¥ë¡¢Ã¸Ï©Åç»ºÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È
¤ª°û¤ßÊª¡¡¡§Ã¸Ï©Åç»º¤Î¥ï¥¤¥ó¤äÃÏ¼ò¡¢ÃÏ¥Ó¡¼¥ë¡¢Ã¸Ï©Åç»º¤ß¤«¤ó¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É
ÆÃÅµ¡¡¡¡¡¡¡§µ®ÉÐ¼¼¤ÎÍøÍÑ¡¢Í¥Àè¾èÁ¥¡¢Á¥Ä¹¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ°§»¢¡¢ÁàÂÉ¼¼¸«³Ø¡¢
Á¥Ä¹ÉþÂß½Ð¤·¡¢µÇ°ÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤´Ãí°Õ¡¡¡¡¡§ÎÁÍýÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)¡Á7Æü(Æü)¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤ò±¿¹Ò¡£
Í¼ÍÛ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¿ÀÈëÅª¤ÊÌÄÌç³¤¶®¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î±²Ä¬¤ÈÈþ¤·¤¤Í¼·Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¤Î²»³Ú²È¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¸Ï©µí¤Î¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹(¼«Í³ÀÊ)
Ã¸Ï©»º¤Î¤ª°û¤ßÊª(VIPÀÊ)
Á¥Ä¹¤Ë¤è¤ëÁàÂÉ¼¼¸«³Ø(VIPÀÊ)
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ÆüËÜ¤ÎÍ¼ÍÛÉ´Áª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Àä·Ê
°«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¶õ¤È³¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤òÍÎ¾å¤«¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÍ¼ÍÛÉ´Áª¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀ¥¸ÍÆâ¤Î³¤°ìÌÌ¤òÊñ¤à¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¼Æü¤Ï¡¢Ìµ¿´¤Ç¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¹¡£
Í¼Æü1
Í¼Æü2
2. À¤³¦ºÇÂçµé¤Î±²Ä¬
Í¼ÍÛ¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±²Ä¬¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
±²Ä¬
3. ¥×¥í¤ÎÁ¥¾åÀ¸±éÁÕ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë
¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö²»³ÚÅç-MusicIsland-¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤Ë¿´¤âÂÎ¤â¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î´¶À¤Ë½Ð²ñ¤¦ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Á¥¾åÀ¸±éÁÕ
4. VIPÀÊ¸ÂÄê¡ª½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÈþ¿©ÂÎ¸³
VIPÀÊ¤òÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Í¼Æü¤Î¤â¤È¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î²¹¤«¤¤¤ªÎÁÍý¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
VIPÀÊ(µ®ÉÐ¼¼)
Ã¸Ï©µí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¥×¥ì¡¼¥È(VIPÀÊ)
¢£¿½¹þÊýË¡
WEBÍ½ÌóÍ¥Àè(¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë»öÁ°·èºÑ)
¡¦Í½ÌóÄùÀÚÆü(¼«Í³ÀÊ¡§Á°Æü¡¢VIPÀÊ¡§3ÆüÁ°)¼«Í³ÀÊ¤Ï¶õÀÊ¤¬¤¢¤ì¤ÐÅöÆü»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Á¥é¥·Æâ¤ÎÆó¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÎÁÍý¶¨ÎÏ
Kitchen Yocchi
ÃÏ¸µ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÃ¸Ï©¤ÎÍÎ¿©Å¹¡ÈÏ·¼ãÃË½÷¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÍÎ¿©²°¤µ¤ó¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¿©¤ÎÊõ¸Ë¡ÖÃ¸Ï©Åç¡×¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÍÎ¿©ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡§ ÊÒ²¬ ÎÉ¿Î
¡Ú¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º´ðËÜ¾ðÊó¡Û
Ã¸Ï©Åç¤«¤éÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î±²Ä¬¤ò¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ÎÂç·¿ÈÁÁ¥¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëÌó1»þ´Ö¤Î¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
±Ä¶ÈÆü¡¦½Ð¹Ò»þ¹ï¡§ ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÍ×³ÎÇ§
ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡§ Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å 3,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸ 1,500±ß¡¢
ÍÄ»ù Âç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÌµÎÁ
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Æî¤¢¤ï¤¸»ÔÊ¡ÎÉ¹Á¤¦¤º¤·¤ª¥É¡¼¥à¤Ê¤Ê¤¤¤í´Û(Æ»¤Î±ØÊ¡ÎÉ)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ã¸Ï©µí¤Î¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¥º¡× appeared first on Dtimes.