»³ËÜÍý¿Î¤È¸åÆ£·¼²ð¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡ª¡ÖÎò»ËÅª¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¡£1988-89¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡×¤È¸½ÃÏ¾Î»¿
ÆüËÜ´ë¶ÈDMM¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡£
º£µ¨¤Ï¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢DFÈªÂç²í¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢MF¾¾ß·³¤ÅÍ¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¤ÎÆüËÜ¿Í7Áª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè5Àá¥º¥ë¥Æ¡á¥ï¥ì¥Ø¥àÀï¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¸åÈ¾7Ê¬¡¢Èª¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤·¤¿Áê¼êÁª¼ê¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¡£
Áê¼ê¤¬¿ôÅªÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸åÈ¾27Ê¬¤Ë»³ËÜ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£ÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ÎÏÓ¤òÃÆ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾36Ê¬¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ£¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¸åÆ£¤¬±¦Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Á¤é¤âÁê¼êGK¤Î¼ê¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ÄÎ±¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«1Éô¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë5»î¹ç¤Ç4¾¡1Ê¬¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢»ÃÄê¤Ê¤¬¤é¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¸½ÃÏ»æ¡ØSporza¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎÎò»ËÅª¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¡£5»î¹ç¤Ç¾¡ÅÀ13¤Ï¡¢1988-89¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î½ÐÍè»ö¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿²¤½£¥¯¥é¥Ö¡×10Áª
¥ï¥¦¥¿¡¼¡¦¥ô¥é¥ó¥±¥ó´ÆÆÄ¤â¡Ö90Ê¬´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¤Û¤Ü¤ä¤é¤»¤º¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤Ã¤¿¡£10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÀ®½Ï¤·¤¿¡¢¤½¤·¤ÆÇ¦ÂÑ¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£