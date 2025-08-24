ÅÓÃæ¸òÂå¤Î¥ê¡¼¥ºÅÄÃæÊË¤Ï±¦É¨Éé½ý¡¡´ÆÆÄ¤¬¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¿¼¹ï¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡¡¥ê¡¼¥º 0¡½5 ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¡Ê26¡Ë¤¬³«Ëë2ÀïÌÜ¤ÇÉé½ý¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ë2ÀïÏ¢Â³ÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢0¡½4¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¸åÈ¾13Ê¬¤Ë±¦É¨¤ÎÉé½ý¤ÇÂà¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï0¡½5¤È´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤ÏÅÄÃæ¤¬Á°È¾¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ±¦É¨¤ÎÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓ¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡ºº·ë²Ì¤¬¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉé½ý¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÄÌ¾ï¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃû¸õ¡£¤·¤«¤·¡¢¸¡ºº¤·¤Æ´°Á´¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬É¬Í×¤«¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î¤ËÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢23Æü¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÎDFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤¬º¸É¨¤òÉé½ý¡£¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ÎMF¼éÅÄ±ÑÀµ¤âÉé½ý¤ÇÂà¤¡¢±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£