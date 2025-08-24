TUY

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂæÉ÷Âè13¹æ(¥«¥¸¥­)
2025Ç¯08·î24Æü09»þ50Ê¬È¯É½

¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷13¹æ¡Ê¥«¥¸¥­¡Ë¥ëー¥È¤ÈÄ¾·â¾ì½ê¤Ï

24Æü09»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ17ÅÙ20Ê¬ (17.3ÅÙ)
Åì·Ð111ÅÙ10Ê¬ (111.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    965 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    50 m/s (100 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è    Á´°è 130 km (70 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    Á´°è 280 km (150 NM)

24Æü21»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ18ÅÙ00Ê¬ (18.0ÅÙ)
Åì·Ð109ÅÙ10Ê¬ (109.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    960 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    40 m/s (75 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    55 m/s (105 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    55 km (30 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 185 km (100 NM)

25Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ¥È¥ó¥­¥óÏÑ
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ18ÅÙ25Ê¬ (18.4ÅÙ)
Åì·Ð107ÅÙ05Ê¬ (107.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    950 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    60 m/s (115 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    80 km (42 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 200 km (110 NM)

26Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥é¥ª¥¹
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ19ÅÙ10Ê¬ (19.2ÅÙ)
Åì·Ð102ÅÙ35Ê¬ (102.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 20 km/h (11 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    130 km (70 NM)