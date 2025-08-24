¡Ú´ÚÎ®¡ÛITZY¡¢10·î¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCollector¡×Åìµþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¤â
5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ITZY¡Ê¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤¬¡¢10·î8Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCollector¡Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢ITZY¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢24Ç¯5·î¤Î3ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAlgorhythm¡Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ë¡×°ÊÍè¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ÖROCK¡õROLL¡×¤Ê¤É10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£8·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢ITZYÆüËÜ¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJTBC¤Ï24Æü¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÎYEJY¡Ê¥¤¥§¥¸¡Ë¡¢LIA¡Ê¥ê¥¢¡Ë¡¢RYUJIN¡Ê¥ê¥å¥¸¥ó¡Ë¡¢CHAERYOENG¡Ê¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¡Ë¡¢YUNA¡Ê¥æ¥Ê¡Ë¤Ï¡¢5¿Í5¿§¤ÎÌ¥ÎÏËþÅÀ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢Ì¥ÏÇÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¡¢¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢ITZY¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê³èÌö¤òÄÌ¤¸¤ÆÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2Æü¤Ë¤ÏÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Î»Ïµå¼°µÚ¤ÓÆÃÊÌ¾·ÂÔ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 TIMA¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
10·î11¡Á12Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¤Ç¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£