¡Ö500¥ß¥ê¤Î´Ì¥Óー¥ë¤ò2ËÜ°û¤ó¤À¡£¡×¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡Ê¡²¬»Ô
24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶È¤ÎÃË(28)¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èº£Àô¤Ç¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¡¢¸òº¹ÅÀ¤òÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Çº¸ÀÞ¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ää¼Ö¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤«¤é¼ò¤Î½¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤áÃË¤Î¸Æµ¤¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤Î3ÇÜ¶á¤¤¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¹áÄÇ¾ÈÍÕ¤Î¼«±Ä¶È(¼«¾Î)ÂçÄÍ·òÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö500¥ß¥ê¤Î´Ì¥Óー¥ë¤ò2ËÜ°û¤ó¤À¡£¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£