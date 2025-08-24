ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤Î»Ñ¤Ë¡Ö´ñÀ×¤Î40Âå¡×¤ÈÀä»¿¡Ö²¿¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê¸å11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤òÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¡£MC¤Î¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¿¼ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¡¢Åçºê¤â¡Ö´ñÀ×¤Î40Âå¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÀä»¿¡£YOU¤â¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Åçºê¤Ï¡Ö²¿¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿
¡¡²ÃÆ£¤«¤é¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡²ÃÆ£¤Î¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤â¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖËèÄ«´éÀö¤Ã¤Æ¶À¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È¤¢¡¢ºòÆü¤è¤êÏ·¤±¤¿¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡Ö¤¢¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏ·¤±¤Æ¤¯¤ó¤À¤Ê¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Åçºê¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£