¡Ö°åÎÅÈñ¤¬¿´ÇÛ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¶â¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ°Â¡Ä·ðÌó¤·¤¹¤®¤ë¹âÎð¼Ô¤Î¼ÂÂÖ
¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤¿²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ØHow to Retire ¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¤ë¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢À¸³è¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢Åê»ñÄ´ºº²ñ¼Ò¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤Î»ñ»º´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥ê¥¿¥¤¥¢·×²èÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Èºî²È¥é¥ß¥Ã¥È¡¦¥»¥Æ¥£¤ÎÂÐÃÌ¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐ¾ì¿ÍÊª
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÄÅê»ñÄ´ºº²ñ¼Ò¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤Î»ñ»º´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥ê¥¿¥¤¥¢·×²èÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡¦¥é¥ß¥Ã¥È¡¦¥»¥Æ¥£¡Äºî²È¡Ê¡Ø¥È¥¥¡¼¡¦¥Ó¡¼¡¦¥ê¥Ã¥Á ·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸¤¤¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¡Ë
¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡§¥ê¥¿¥¤¥¢¤ÈÆ±»þ¤ËË¬¤ì¤ë¤â¤Ã¤È¤âÆñ¤·¤¤¿´ÍýÌÌ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÃßºâ¥â¡¼¥É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢°ú¤½Ð¤¹¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥é¥ß¥Ã¥È¡§¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Ëàº£¤Ï»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤À¤í¤¦¤«¤éÍ§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï65ºÐ¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤Ê¤µ¤¤á¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤Èà¤Ð¤«¤Ê¤³¤È¤¤¤ï¤Ê¤¤¤Çá¤È¾Ð¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãù¶â¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃù¤á¤Ä¤Å¤±¤¿²Ì¤Æ¤Ë¡¢¼«Á³¤È»È¤¤Êý¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¿Í¤Ï¤É¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¤â¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¿ôÉ´Ëü¥É¥ë¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´ÇÛ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¸ýºÂ»Ä¹â¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
FIRE¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊFinancial Independence, RetireEarly community¡§·ÐºÑÅª¼«Î©¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÁá´üÂà¿¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Î¤´É×ÉØ¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£430Ëü¥É¥ë¤Î»ñ»º¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ50ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢À¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿·õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ÎÏÃ¤ò¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¶â¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤à¤¢¤È1Ëü¥É¥ë¡¢¤¢¤È5Ëü¥É¥ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éá¤È¤«à¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ëá¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ÆÉÔ°Â¤ò¤Þ¤®¤é¤ï¤»¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï430Ëü¥É¥ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÇº¤à¿Í¤ÏÇº¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤´É×ÉØ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ºá°´¶¤ä²á¾ê¤ÊÉÔ°Â¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²¯ËüÄ¹¼Ô¤ÏÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£²¯ËüÄ¹¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤¤¤Þ¤À10¥»¥ó¥È°Â¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë8¥¥íÀè¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤ÇµëÌý¤·¤Ë¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÏË¤«¤ÊÀ¸³è¤È¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀáÌó¤Ç¤¤ë¤«¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤Ê¤ÉÁ÷¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡§»ä¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤«¤é°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òí´í°¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Äê´üÅª¤Ê¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë³Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¥é¥ß¥Ã¥È¡§¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£40Ç¯°Ê¾å¡¢Ëè·îµëÎÁ¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶ìÏ«¤·¤ÆÀÑ¤ß¤¢¤²¤¿¶â³Û¤¬Ëè·î¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¿´ÍýÅª¤ËÉéÃ´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤À¡¢Â¾¿Í¤Ë¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤À¤±¤Ë¹â³Û¤ÊÇ¯¶âÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í»Ò¤É¤â¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤¢¤Ã¤Á¤Î¸ýºÂ¤ËËè·î¡»¡»¥É¥ëÁ÷¶â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤ÈÍê¤à¤Û¤¦¤¬¸¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÍê¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤ª¶â¤ò¡Ö»È¤¦¡×Îý½¬¤ò¤¹¤ë
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡§¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤¦Îý½¬¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥¿¥¤¥¢¤Î¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
¥é¥ß¥Ã¥È¡§¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¼«Ê¬¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ï40ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£40ºÐ¤è¤ê¤â¼ã¤¤¤È¤ª¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Ë·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼êÃÙ¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀËÍ¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æº£Æü¤¬ºÇÎÉ¤ÎÆü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£·ò¹¯¾õÂÖ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤¯¡¢»þ´Ö¤â¤¢¤ë¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Ïº£Æü¤è¤ê¤â¾¯¤·¾õ¶·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»à¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤ÏºÊ¤Ëà¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éËÍ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤á¤È¤«àËÍ¤¬ÆÍÁ³¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦á¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤È¤âÆ±¤¸ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤·¤â¤ËË¬¤ì¤ë»à¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤Î¤Ï¶ò¤«¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤«¤é¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Ï¤¢¤È¾Ç¯¤·¤«À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£àÃù¤á¤¿¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤¸¤ã¤¢²¿¤Ë»È¤ª¤¦¡©á¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¤Í¡£
ËÍ¤Ï·ðÌó²È¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æà¤½¤ó¤Ê¤ËÃù¤á¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«á¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ðÌó²È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÎÄêµÁ¤Ç¤Ï¡Ö¼«ÎÏ¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
2ÄÌ¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤á¤Ïà¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°åÎÅÈñ¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÃù¤á¤Æ¤ª¤¯á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æà¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â°åÎÅÈñÍÑ¤Ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î°ìÉô¤òÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·á¤È½õ¸À¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤â¤¦1¤Ä¤Î¤è¤¯¤¢¤ëÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£à¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë°ä¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹á¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ª¶â¤ÎÍ°ÕµÁ¤Ê»È¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤â¤»¤º¡¢²¿ÀéËü¥É¥ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë°ä¤¹¤Ê¤ó¤ÆÌµÀÕÇ¤¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤ÏºòÆü¤¬Êì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æà¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦á¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤Ïµ¤µå¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Éã¤È¥Ê¥Ñ¤ØÎ¹¹ÔÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¹âÎð¤ÎÎ¾¿Æ¤¬ÀºÎÏÅª¤Ë³°¤Ø½Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎ¾¿Æ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£à°ä»º¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À®¸ù¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é»Ò¤É¤â¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À¸¤ÍÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤ÏºÇ¸å¤Î1¥»¥ó¥È¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËÍ¤¬½Ð¤¹¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤°ä»º¤Ê¤ó¤Àá
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ù¥ó¥Ä
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
²¬ËÜ Í³¹á»Ò
ËÝÌõ¼Ô