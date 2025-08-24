お笑いタレント有吉弘行（51）が24日、X（旧ツイッター）を更新。けがをしたと記し、心配の声が相次いでいる。

有吉は「本日ラジオ」と、この日、レギュラーのJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）があることを記した。そして具体的なことにはふれず、「怪我しました」とだけつづった。

この投稿に対し「大丈夫ですか…」「えっ？？！！大丈夫でしょうか？」「怪我！？」「怪我てどうしましたか？」「お大事にしてくださいね」「お大事にラジオ頑張って下さい」などと有吉を案じるさまざまなコメントが寄せられている。

有吉は今年1月、同番組で足を痛めたことを明かし、肉離れを起こした可能性を話していた。しかし当時ネット上では「アキレス腱断裂」とデマが拡大したことがあった。前週17日放送の同番組で、有吉はマツコ・デラックスの腰の亜脱臼を心配するリスナーのメールを読み上げた。そこには有吉のアキレス腱痛を心配する声もあり、改めて「俺はアキレス腱切れてないから。マジで肉離れだから。まだこういうことを言うやつがいる。こういうフェイクニュース？ 困るよね」と話していた。