現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

８月24日放送予定の第32話から登場する新キャストの扮装写真が届きました。

公開されたのは徳川家斉、徳川治保、徳川宗睦、須田邦裕の4人です。それぞれの肩書とともにご紹介いたします。

■徳川家斉役：城桧吏さん

一橋治済（生田斗真）の嫡男として生まれ、豊千代から家斉へ。15歳で第十一代将軍に就任。およそ50年にわたる長期政権を築き、歴代将軍の中で最長の在位年数を持つ。老中・松平定信（井上祐貴）とともに、財政再建や風紀の改善に取り組むが、時代の変化や内外の事情を背景に、次第に政務への姿勢に変化が現れていく。

■徳川治保役：奥野瑛太さん



徳川治保。演じるのは奥野瑛太さん（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

徳川御三家の水戸藩第六代藩主。学問を重んじ、『大日本史』の校訂作業を自ら行ったことでも知られる。一橋治済（生田斗真）と共に反田沼派を貫き、松平定信（井上祐貴）を老中に就かせるための政治活動を推進していく。

■徳川宗睦役：榎木孝明さん

徳川御三家の尾張藩第九代藩主で、質素倹約を基本に藩政改革を断行。新田開発や代官制度の見直しを進め、藩財政の立て直しに取り組んだ。一橋治済（生田斗真）と共に反田沼派を貫き、松平定信（井上祐貴）を老中に就かせるための政治活動を推進していく。



■阿部正倫役：須田邦裕さん



阿部正倫。演じるのは須田邦裕さん（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

新たに加わった、田沼派の老中。

第32話「新之助の義」あらすじ

御三家は新たな老中に定信（井上祐貴さん）を推挙する意見書を出すが、田沼派の水野忠友（小松和重さん）や松平康福（相島一之さん）は謹慎を続ける意次（渡辺謙さん）の復帰に奔走。意次は再び登城を許される。

そんな中、蔦重が新之助（井之脇海さん）を訪ねると、救い米が出たことを知る。

蔦重は「意次の対策が功を奏したからだ」と言うが、長屋の住民たちから田沼時代に利を得た自分への怒りや反発の声を浴びせられてしまう。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。